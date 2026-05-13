Yedidalgalı balıkçılar AB’ye kırgın!

Umarım AB’yi de kendimize benzetmedik!

Umarım, bu işte de “torpil” ya da “adam kayırmacılık” yoktur!

Efendim, Avrupa birliği yani kısaca AB, çok ciddi bir kurumdur…

Hesap verebilirlik ve şeffaflık adına titiz olduğu kesinlikle bilinmektedir…

Ancak Yedidalgalı bazı balıkçıların, AB’nin sürdürebilir balıkçılık adına ülkemiz balıkçıları arasından belirlediği 50 balıkçıya 15 biner euro değerinde malzeme desteği yapması meselesinde birtakım şikayetleri söz konusu…

Sevgili Hamza Çolak benim çocukluk arkadaşım…

Babası Selçuk Çolak da bölgenin en iyi bilinen balıkçıları arasındaydı…

1984 yılında, ani bastıran bir fırtınada, o günlerde çok sıkıntılı olan Yedidalga Balıkçı Barınağı girişinde sandalı alabora oldu… Selçuk Çolak boğularak can verdi… Hamza Çolak baba mesleğini devam ettirdi… Hala ettirmeye çalışıyor…

Rum basınında dün bir haber yayınlandı… Kıbrıs çevresindeki denizlerde yunus görünürlüğü artmış…

Hamza Çolak, yunuslar ve balon balıkları nedeniyle özellikle ağlarının paramparça olduğunu anlattı…

AB’nin desteğini bu nedenle önemsediklerini belirtti ancak sonuç özellikle maddi destek verilenler arasında “balıkçı sayılmayacak” bazı kişiler bulunması nedeniyle çok ciddi anlamda sıkıntıya sebep oldu…

Hamza Çolak; Yedidalgalı balıkçılar Ergül Numan, Mustafa Batak, Özay Volkan, ahmet Çakır, Kemal Çolak, Cemal Kuvvetlioğlu, Mahmut Karabetça ve Şerife Yürütmen adına yaşadıkları süreci anlatırken, “maddi katkı verilenler arasında balıkçı olmayan, hobi için tekne alıp balıkçılığa kısa süre önce başlayan hatta teknesi denizde değilken, bu katkıyı almak için indirenler ve hepsinden acısı hayatında balığa gitmeyenler var” dedi.

AB’nin 15 bin Euro değerindeki malzeme desteği için başvuru aldığını, 500 balıkçı içerisinden 178 başvuru yapıldığını ve 50 kişiye destek verileceğini kaydetti.

Hamza Çolak’ın şu sözleri çok ilginç:

“Bizden proje hazırlamamız istendi. Bu projelerde talep edilen belgeler arasında tabii ki satış yaptığımız örneğin restoranlardan fatura almamız gerekiyordu. Peki balıkçılık yapmayan biri bu faturaları nasıl sağladı? Demek ki AB ya her kimse ya iyi araştırmadı ya da bu işin içinde tıpkı KKTC’den alışık olduğumuz torpil” vardır. Çok rahatsızız.”

En başta ne demiştik?

Umarım AB’yi de kendimize benzetmedik!

Umarım bu işte ne torpil vardır ne de alıştığımız KKTC usulü ihalecilik işleri!!!

Memduh Erdal… 1955’ten beri…

Kıbrıslı Türk iş insanı Memduh Erdal 92 yaşında…

1955 yılında kurduğu şirketinin yarın, yani 15 Mayıs’ta, Edremit kavşağındaki yeni Girne Şubesi ya da Girne Merkezi’nin açılışı yapılacak…

Memduh Erdal’ın Arasta’da yenilenen mağazasında dün basına, Girne’deki açılış, şirket ve yeniliklerle ilgili bilgi verildi…

Memduh Erdal ve resim ve heykel sanatçısı – aynı zamanda Girne Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı eşi Sevim Erdal’ın birlikte kurup bu günlere kadar taşıdıkları şirket, şu anda üçüncü nesil aile fertlerinin yönetiminde… Ve hepsinden önemlisi, şirketin yöneticileri arasında kadınlar ağırlıkta (Fotoğraf)…

Arkadaşlarla sohbet sırasında konusu geçti; Memduh Erdal, yaşayan en eski Kıbrıslı Türk iş insanı… sağlıklı nice yıllar dileriz…

Bu arada Memduh Erdal ismi ve markası da tabii ki en eski Kıbrıslı Türk “işletme” ismi ve markalarından biri…

Gurur duyduk…

Nikos’a vatandaşlığı hayırlı olsun!

Yazıyorsun dönümlerce yazı; anlatamıyorsun derdini! Senih Çavuşoğlu hocam ise yapıyor bir grafik tasarım çalışması; mesele çözülüyor!

Sevgili Senih Hocamın dünkü sosyal medya paylaşımı şahane…

“Bir hayaldi gerçek oldu” başlığıyla yayınlanan “çalışma”; Kıbrıs cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın “KKTC Kimlik Kartı”nı gösteriyor…

Harikasın be Hocam!

Bizimkilerin hepsinde “malum kimlik var”; Nikos kardeşte “bizim kimlik” neden olmasın!

Eşit ve egemen değil miyiz?

Bu arada Senih Hocam, haberin var mı bilmem; Amerika’ya gitmek için vize alamayan bir eski AKP vekiline de KKTC Kimliği vermişiz!

-*-*-

Gıbrızlı da der; “İstermin oğlum yarın adamı Lefkoşa’nın Güney’indeki pasaport – kimlik başvurusunda guyrugda bulalım?”