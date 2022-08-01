Yavrusunu yiyen kedi

Sözün yorulduğu zamanlar olur.

Dilsizleşir zaman ve kuşlar yönünü yitirir.

Yüreğinizde onca telaş, umudunuz kilitlenir.

Uzar mesafeler...

Apansız uzar...

Çok uzak gelir hayalleriniz...

Toprak sızlar köklerine kadar...

Memleketin göğünde hüzünler büyür…

Yaralıdır yurdunuz, yarınınız puslu...

Şiir yetişir imdada...

Söz yutkunur, ses sızlar…

***

Jenan Selçuk’un bir şiiri..

“Yeni bir ülke bulamazsın” diyen Kavafis’e ithaf edilmiş.

Yalınayak bir çocuktur tarih

durur, uygarlığın kaldırımında.

Kolunu kaptırdığı barbarların

ardından geleceği söylenen

-neye benzediğini kimsenin bilmediği-

barışı bekleyen azınlığın arasında.

Bayrağı olmayan bir ülkede,

ülkesi olmayan bir bayrakla.

***

Hani ‘deli temmuz’u vardır, Faize Özdemirciler’in….

Hani iki kez kurşun geçmiştir kalbinden…

“Bizi bizden çalmışlardır” hani…

….

rum çocuğundan kalma bisikletimi

türk çocuğu çaldı.

sonra birisi çıktı beni benden çaldı.

yıllardır çalıntı bisiklet gibi taşıyorum yüreğimi.

bulanık bir koy’un dalgasız suları gibi

sürünüp duruyorum her yeni günün kıyısında.

…

***

Mehmet Yaşın’ın o samimi “kedi masalı” ile noktayı koymak isterim…

Tarihimize ve talihimize bundan daha çarpıcı bir iz düşülemezdi herhalde…

Yavruluğumuza, kuşatılmışlığımıza, itilmişliğimize hatta hepimize dayatılan yurtsuzluğumuza…

Öyle bir yerdeyiz.

Sıradan, köhne, vasat, çürümüş…

…

Düşünürdüm küçücük bir çocukken

Rum komşumuzun kedisi de

Rum mu diye.

Bir gün anneme sordum

meğer kediler Türk

köpekler Rum'muş

kediciklere köpekler saldırıyormuş.

Günler sonra bir gün

ne göreyim,

bizim kedi

doğurduğu yavruyu yedi.