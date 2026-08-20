Yaşasın şeriat kahrolsun Selma hocanım!

İstanbul’da düzenlenen 22’nci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nda (İGEO 2026) KKTC’nin esamesi okunmadı, adı geçmedi, varlığını kimse hatırlamadı!

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Aynı olimpiyatta Kıbrıs Cumhuriyeti, adıyla, sanıyla, bayrağıyla temsil edildi!

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Güney Kıbrıs’taki bazı marketlerde (fotoğraftaki) Yunan usulü yoğurt da satılıyor!

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Yoğurt, kesinlikle bir Türk ürünüdür!

Ayran da!

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Yoğurdun markası mı?

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Sizin de dikkatinizi çekti mi?

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Bir Amerikan şirketi mi?

Evet, bir Amerikan şirketi!

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Adı; Chobani!

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Yoğurt, “Kıbrıs’ta üretiliyor…”

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Fenerbahçe Stadyumu’nun adı mı?

Sponsor mu?

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Yoğurt mu?

Denedim, fena değildi!

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Ticaret mi?

Spor mu?

Onlar var da KKTC yok be canım, KKTC yok!

Hem Rumlar da bizi kesecek ya, tedbirli olalım!

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Üstelik Selma Eylem de hain değil mi?

Evet evet kesinlikle büyük hain!

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Başka?

Evet başka ne vardı?

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Lefke Gazi Lisesi ihalesi vardı!

26 konteyneri Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu yanına taşıyacaklar!

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Okullar açılıyor!

25 gün falan kaldı!

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20 günde o konteynerler taşınacak, çocuklar bir süre burada eğitim alacak, bu esnada da Gazi Lisesi bitirilecek…

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26 konteyner taşınacak ve konuşlandırılacak!

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İhale iptal!

Neden iptal?

Efendim üç teklif olması lazımdı ama iki oldu!

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Hade ya hu!

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Sizin her ihaleniz böyle her kurala, her maddeye uyan ihale miydi?

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Bence burada da suç Selma Eylem’de!

Hep Rumların işi!

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Haaa bir de hiç vazgeçemedikleri “5’inci Kol” var!

O beşinci kolun işi!

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Yoksa, ahbaba, hısıma ihale ayarlama falan asla olamaz!

Ne demek?

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Efendim, Selma Eylem, “işgalci” dediği Türkiye tarafından ödeniyormuş!

Türkiye maaş vermese, Selam hocanım ödenemeyecekmiş!

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Bir de bunu sürekli söylüyorlar ve bazılarına yazdırtıyorlar!

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Be arkadaşlar, yapmayın, etmeyin, eylemeyin!

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Allah’ım çok büyüksün!

İnşallah, çok yakın bir gelecekte, Kıbrıs’ın Kuzey’inde, şeriat kuralları geçerli olur!

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Değerli Atatürkçüler, bu mesajım ya da duam da sizlere gelsin!

Koşturun bakalım nereye kadar gideceksiniz!

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Benden sonra “yaşasın şeriat” başlıklı yazıyı ilk kim yazacak çok merak ediyorum!!!

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Bu arada belirteyim, KKTC’de öğretmen ve yargıçların çoğunluğu “kadın”…

Şeriat gelirse ne yapacağız?

Artık, kız çocuklarını da okula göndermeyiz, olur biter yani!

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Hep o Selma hocanım!

O olmasaydı, mis gibi hayatımız vardı değil mi?

6 Aralık’ın Türkiye için önemi!

6 Aralık’ta yerel ve genel seçimler birlikte yapılacak…

Henüz kesinleşmedi ama gidişat onu gösteriyor.

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Karma oy sistemi kaldırılıyor…

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Seçim barajını henüz bilemiyoruz!

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Bu seçimlerin özellikle “genel” sıfatlı olanı yani genel seçimler Türkiye için çok önemli!

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Bizim için o kadar önemli değil diye düşünüyorum çünkü biz seçimi yapacağız ama yöneticilerimizi zaten Türkiye atayacak; neyse; buna girmeyelim!

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Ama gerçekten Türkiye için çok önemli!

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Çünkü, KKTC’de 6 Aralık’ta yapılacak genel seçimde sadece KKTC’nin partileri yarışmayacak!

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Tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi; AKP ile muhalefet yarışacak!

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Hatırlayın, Ersin Tatar ne demişti?

“Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale etti…”

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KTFD ve KKTC tarihinde ilk kez Türkiye’den önemli büyüklükte bir siyasi partinin genel başkanının müdahalesi, kimin lehineydi?

Kesinlikle Erhürman lehine!

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CHP ve şimdilerde Yeni Parti, CTP ile daha yakın duruyor!

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Haliyle, CHP kökenli veya AKP karşıtı tüm TC kökenli seçmenler, 6 Aralık’ta sadece KKTC seçim sonuçlarını etkilemeyecek!

Aynı zamanda, Türkiye’ye de mesaj verecek!

Çok ciddi bir kamuoyu yoklaması gibi olacak!

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Bu noktada partilerimizin belirleyeceği TC kökenli adayların siyasi duruşları da çok önemli!

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İnanıyorum ki, AKP bunu gayet iyi biliyor ve hazırlıkları başladı, ardı da geliyor!

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Heyecanla izliyoruz!

Helik!

Helik nedir?

Rumlar “halidji” der!

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Evet, bir peynir türüdür!

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Beyaz peynire çok benzer ama değil!

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Kaynakara göre, Halidji (Hellim) veya “Helik peyniri”, Kıbrıs'a özgü geleneksel peynirlerden söz ederken kullanılan adlardan biridir.

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Dünyada en güzel helik, halamın kızı Sevtap Köycü tarafından Yeşilırmak’ta üretilir…

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Dillirga bölgesinin çok bilinen geleneksel peyniridir ama Kıbrıs genelinde pek bilindiği söylenemez…

Genellikle keçi ve/veya koyun sütünden yapılır…

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Bazı kaynaklara göre Maronit köyleri ve çevresinde de yapılır…

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Resmi adı “Halitzia Tyllirias” yani “Dillirga Heliki”dir…

Dillirga yani Tillyria bölgesine, özellikle Kato Pyrgos (Aşağı Pirgo) köyünde çok üretilir…

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7 Aralık 2023'te Avrupa Birliği tarafından “Halitzia Tyllirias” adıyla Korunan Coğrafi İşaret (PGI) olarak tescil edildi.

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Bu arada Yeşilırmak’tan sonraki ilk Rum köyü olan Aşağı Prigo’da dün “Helik ve İncir Festivali”nin dokuzuncusu düzenlendi…

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Biz mi?

Bence Helik yasaklanmalı!

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Rum ve Türklerin aynı köklere sahip olma ihtimalini ortaya koyabiliyor!

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Bu arada ben de bildiğimi yazayım…

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1820’lerde Yunanistan’da Osmanlı’ya karşı ayaklanma başlamış…

Bu ayaklanma sırasında veya sonrasında, bir Yunan beyine ait çok büyük bir çiftlik ya da beylik, Osmanlı tarafından uzun süre ele geçirilememiş…

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Ancak bir süre sonra Bey ölmüş…

Osmanlı bu beyliğe girmiş…

Üzgünüm ama ganimet – talan derken, aynı beylikte çalışan yüzlerce insanı, gemilere doldurup, Kıbrıs’ın belli başlı köylerine yerleştirmiş…

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Ve iddialara göre, bu insanlar gelirken yanlarında üç şey getirmişler:

1 – Helik!

2 – Samarella!

3 – Kara yağ!

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Bugün, hala Trodos, Baf, Dillirga gibi bölgelerde bu üç ürün çok iyi biliniyor… Kara yağ, siyah zeytinin haşlanıp, güneşte bekletildikten sonra sıkılması ile çıkarılan yağdır… Yeniler, asit oranı çok fazla diyor… Tavsiye etmiyor… Yeşilırmak’ta dedem, kara yağ olmayan yağı kullanmadı… Samarellaya bayılır ve yapardı… Nenem de zaten yukarıda adından söz ettiğim ablama helik yapımını öğreten kişiydi!

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Sevgili Erhan Arıklı, helik tavsiye ederim!

Yeşilırmak’a gidersen, Sevtap ablamı sor, sana birkaç tane versin, dene, bayılacaksın!