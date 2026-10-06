Atamalar, istihdamlar ve vatandaşlıklar!

Ünal Üstel hükümeti seçim yasaklarının başlamasına saatler kala Resmi Gazete üzerinden peş peşe tartışma yaratacak kararlara imza attı.

​Yasakların yürürlüğe girmesine sayılı dakikalar kala Resmi Gazete’de yer alan kararlarla birlikte bürokraside kritik mevkilerde değişikliğe gidilirken, çok sayıda sözleşmeli personel istihdamı ve yurttaşlık kararı da jet hızıyla resmiyet kazandı.

​2 aylığına daire müdürlüğü

​Hükümetin son dakika kararnameleriyle üst kademe yöneticiliklerinde görev değişiklikleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü mevkisine Mehmet Öztürk atandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinden Mehmet Çavuşoğlu alınırken, yerine Osman Asilkan getirildi.

Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü mevkisine Nadir Gürpınar atandı.

​Yasaklar öncesinde kamuya sözleşmeli istihdamlar da hız kesmedi. Bakanlar Kurulu kararlarıyla;

Sağlık Bakanlığı bünyesine farklı kararlarla sözleşmeli personel alımları onaylandı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları kadrosuna sözleşmeli istihdam sağlandı.

Samet Hamza Ruso, Anıl Haşim, Ahmet Üngüder ve Doğan Onay isimli kişiler sözleşmeli personel olarak kamuda istihdam edildi.

​6 kişiye daha istisnai yurttaşlık

​Seçim öncesi en çok tartışılan başlıklardan biri olan vatandaşlık dağıtımına da yasaklar öncesi yenileri eklendi.

Bakanlar Kurulu’nun istisnai yetkisiyle 6 kişiye daha istisnai yurttaşlık verildi.

Yeni kararların açıklanması da bekleniyor...

Karar kapsamında yurttaşlığa alınan 6 kişinin isimleri şöyle:

Ömer Şimbil

Bülent Üstündağ

Ahmet Efe Ünal

Ramadan Alaçam

Nihat Gülser

Ilgın Kılıç