Seçimler Yaklaştıkça Ne Yapacaklarını Şaşırdılar

Önümüzde iki önemli seçim var. Milletvekilliği Genel Seçimi ve Yerel Seçimler. Yerel seçimin yasal tarihi Aralık 2026 ayıdır. Genel seçimin yasal tarihi ise Ocak 2027’dir.

Yerel seçimlerin 6 Aralık 2026’da yapılacağı açıklandı. Koalisyonun büyük ortağı UBP iki seçimin aynı gün yapılmasını istiyor. Bu amaçla koalisyon ortaklarıyla anlaşarak meclis çoğunluğunu sağlamak ve iki seçimi aynı gün yapmak istiyor.

İki seçimin aynı gün yapılmasının sağlıklı olmayacağı Yüksek Seçim Kurulu başkanı dahil hemen herkes tarafından dile getirilmiş olmasına rağmen UBP’li kurmaylar aynı günde ısrar ediyor.

Bunun nedeni her iki seçimde de hezimet bekledikleri için birini önceden yapar ve hezimet yaşarlarsa, ikinci seçimde daha büyük bir hezimetten korkuyorlar.

Seçmen hezimeti görmeden iki seçimi aynı gün yaparak daha büyük bir hezimetten kurtulmak istiyorlar.

Benim söyleyebileceğim tek şey “korkunun ecele faydası yoktur” atasözümüzdür.

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Mayıs 2019’dan bu yana ülkeyi UBP ağırlıklı hükümetler yönetiyor. Bu 7 yılı aşkın dönem KKTC tarihine en kötü dönem olarak yazıldı.

Bu 7 yıl içinde skandallar hiç eksilmedi. Her yeni gelen bir önce gideni arattı.

Kendinden önceki UBP hükümetlerinin icraatını sahiplenmeyen Ünal Üstel’in başbakan olarak tayin edildiği Mayıs 2022’de fiyatlar bizde Euro olarak çok ucuz olduğu için restoranlarımıza, marketlerimize ve bütün esnafımıza güneyden akın akın Rumlar ve güneye gelen turistler geliyordu.

Bir yıl kadar bu durum devam etti. Bir yıl sonra yani 2023’te bizdeki fiyatlar öyle bir uçtu ki bu kez Kıbrıslı Türkler aynı amaçla akın akın güneye gitmeye başladı.

İşte UBP ağırlıklı hükümetlerin en büyük başarısı budur. Fiyatlar bir yıl içinde nasıl bu kadar arttı hiç kimse anlamadı.

Ama bu ülkenin başbakanı “benim dönemimde asgari ücreti döviz bazında şu kadar artırdım” diye övünmeye devam ediyor.

Evet doğrudur asgari ücret de, kamu maaşları da döviz bazında arttı. Ama alım gücü aynı oranda artmadı. Aksine alım gücü daha da azaldı.

Siz bu artışları yapmakla yalnızca ülkeyi pahalı ettiniz. Pahalı hale getirdiğiniz bu ülkeye artık ne turist gelir, ne öğrenci gelir, ne ev almaya yabancı ülkelerden gelen olur.

Yarattığınız bu yapı ile bu ülke bütün cazibesini yitirdi. Bir de aldığınız karalarla konut satışlarını neredeyse sıfırladınız. Daha bir yıl önce canlı bir sektör olan inşaat sektörünün canına ot tıkadınız.

Peki bu kadar kısa sürede bu kadar çok yanlışı ardı ardına yaparak bu ülkeyi yaşanmaz hale getiren bu hükümet seçimlerde nasıl toparlanmayı düşünüyor.

Bence UBP’nin birinci hedefi Türkiye’deki iktidarın her türlü desteğini arkasına almaktır. Israrla seslendirdikleri “Türkiye Ünal Üstel hükümetini destekliyor” söylemleriyle seçmeni yeniden kazanmaya çalışmaktır.

Kıbrıslı Türklerin ve yıllar önce buraya gelip yerleşen, yaşamını bu topraklarda sürdüren ikinci, üçüncü kuşak TC kökenli seçmenin Türkiye sevgisini kullanmaya çalışacaklar.

İkincisi yalan propaganda ile seçmeni etkilemeye çalışacaklar. Örneğin tamamlanmış tek bir proje adı söylemedikleri halde “yıllardır yarım kalan bütün projeleri tamamladık” diyorlar.

Üçüncüsü de iktidar olanaklarını tepe tepe kullanmayı hedefliyorlar. Daha şimdiden vaatler havada uçuşuyor. Ama maliyenin kasası tamtakır kuru bakır oldu. Borç arttıkça artıyor. 30 Milyar TL’yi çoktan aştı. Dolayısıyla vaatler yalnızca vaat olarak kalacak.

Ülke UBP ağırlıklı hükümetlerin görev yaptığı son 7 yılda ekonomik olarak çöktü. Bütçe açık üstüne açık veriyor. Maliyenin kasasında kuruş kalmadı. Borç arttıkça artıyor.

Bütün bunlara ek olarak alım gücü her geçen gün azalıyor. İnsanlar geçinemiyor. Ülke o kadar pahalı oldu ki dışarıdan bırakınız yatırımcıyı, doğru dürüst turist, öğrenci, öğrenci ailesi ya da güneyden Rumlar artık gelmiyor.

Bu durum bütün sektörleri zora soktu. Bütün sektörler zor günler geçiriyor. Peki bu şartlarda bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler seçime giderken seçmeni nasıl ikna edecek. İnsanlar günlük yaşamında her gün bu yapı ile yüzleşiyor. Siz ne söylerseniz söyleyin seçmen ne yapacağını biliyor.