Adanın kuzeyinde nihayet gerçek bir tiyatro merkezine kavuşacağız.

Çağdaş bir gösteri alanına...

Başkent Lefkoşa'da...

Son yılların en sevinçli gelişmelerinden biri bu!

Biliyorum, bu makaleyi örneğin bir Avrupalı okusa, “Bu çağda hâlâ tiyatro binanız yok mu?” der.

Yok!

İyi ki iki bin sene evvel Salamis ya da Soli antik tiyatroları yapılmış.

Kimi kültür sanat merkezleri inşa edildi elbette...

Ama hiçbiri çağdaş anlamda bir tiyatro merkezi değil.

Üzgünüm ama değil...

***

Adanın neresinde ve hangi dilde olursa olsun, tiyatro oyunu varsa gitmeye çalışırım.

Tiyatro hayattır gerçekten...

Işıktır, umuttur, yaratıcılıktır!

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin yeni tiyatro ve kültür merkezini müjdelediği basın toplantısına katılamadım.

İçim içimi yedi.

Gitmeyi çok isterdim ama bir başka önemli toplantım vardı

Başkan Mehmet Harmancı gururla anlattı, tiyatromuzun ustalarından Yaşar Ersoy gözyaşlarını tutamadı.

18 ayda tamamlanacak bir merkez...

5,2 milyon sterlin yatırım...

Üstelik yatırım bedeli belediyenin öz kaynaklarıyla karşılanacak.

Tam da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun duruşuna yakışır bir durum bu.

Kimse başımıza kakamayacak, “Parasını da biz verdik” diye...

“Bu tiyatro binası Lefkoşalının alın teriyle inşa edilmiştir; harcında Kıbrıslının emeği vardır” diye yazmalı girişine...

Bir de...

Bu bina Yaşar ustanın ismini hak ediyor.

"Yaşar Ersoy Tiyatro ve Kültür Merkezi."

Kıbrıs Türk tiyatrosuna emek vermiş onca insana saygıyla, hürmetle, hayranlıkla söylüyorum bunu...

Çünkü Kıbrıs Türk tiyatro hareketine gerçekten ömrünü adadı Yaşar Ersoy.

Hafızası oldu, emekçisi oldu, yüreği oldu.

Çağdaş bir tiyatro binasının hayalini hep o kurdu.

Hep gündemde tuttu.

Özerk Tiyatro Kurumu için az mı didindi, uğraştı, çalıştı...

Tarihini de yine kendisi yazdı bu tiyatronun.

Kıbrıs Türk tiyatrosunda “En iyi yönetmen ya da oyuncu kimdir?” deseniz, farklı isimler sayabilirim.

Ama bu binaya bir isim verilecekse, bana göre Yaşar Ersoy'un ismidir kesinlikle...



***

Otuz yıllık mesele bu aslında...

Tam bir “tez” konusudur.

Benim gazetecilik yaşamımda bitmez tükenmez bir maceradır, “Lefkoşa'ya bir tiyatro binası...”

Elbette kuzeye!

Çünkü Lefkoşa'nın güneyinde, Ledra Palas'tan yürüme mesafesinde dört görkemli tiyatro binası sayabilirim.

Lefkoşa Fuar Alanı yanında temel atılmıştı yıllar önce...

Vazgeçildi!

Tam bir hayal kırıklığıydı.

Terminal alanına yeni proje yapıldı ardından...

Yıllar geçti.

Bir türlü olmadı.



***

Neyse...

Şimdi eski defterleri kapatalım.

Çünkü önümüzde yeni bir umut var.

“2028'e bitecek” dedi Başkan...

24. Kıbrıs Tiyatro Festivali'ne yetişecek...

Ne güzel bir heyecan bu....

Yüzümüz tiyatroyla gülmüşken, yeni bir Kıbrıs'ın da hayalini kuralım.



Perdesi kapanmayan...

İnsanları birbirinden ayırmayan...

Birbirinin hikâyesini dinleyen, birbirinin acısını anlayan, birbirinin dilinden korkmayan bir Kıbrıs...

Barış için “sahne” aslında hazır.

Ah, biraz daha cesaret, irade, kararlılık olsa...



