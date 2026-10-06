Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı. Bir can kaybı, 7 öğrenci yaralı

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında kavga çıktı.

Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 10. sınıf kız öğrencisi F.M., Başakşehir'deki okulda bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, saldırıya uğrayan öğrencilerle ilgili bilgi verirken biri kritik, ikisi orta - ağır olmak üzere 8 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini söylemişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, durumu kritik olan öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, yaşamını yitiren öğrencinin 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut olduğunu açıkladı. Yedi öğrencinin tedavisinin devam ettiği belirtilirken benzeri olayın yaşanmaması için güvenlik tedbirlerinin gözden geçirildiği ifade edildi:

“Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde; benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması amacıyla okullarda ve okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerini gözden geçirmekte, ihtiyaç duyulan ilave önlemlere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.”