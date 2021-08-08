‘Yasaklılar’ olduk çıktık sonunda…

Hapşurmak ? Yasak… Öksürmek ? Yasak…

Fiziki temas ? Yasak… Yakın yakın oturmak ? Yasak… Kucak kucağa oturmak ? Yasak…

Tokalaşmak yasak… Kucaklaşmak yasak… Yanak yanağa öpüşmek yasak…

Dudak dudağa öpüşmek ? Çok çok yasak…

Sevişmek ??? Bilmem…

Bu konuda pek de açıklama yapılmadı. Saatlerce Internet’i, araştırmalarımla deliye cevirdim ama bir şey bulamadım. “Herhalde, uzaktan sevişmenin (Online) yolunu bulmuşlardır” diye düşünüyorum.…

Yahut, bunun için, çok yakın bir gelecekte, özel mi özel bir ‘aşı’ keşfedilir herhalde.

***

Maskesiz bir yerlere girmek yasak… PCR’sız bir yerlere girmek yasak… Aşısız bir yerlere girmek yasak… Sinema yasak…Tiyatro yasak… Hele hele ‘canlı müzik’ çok çok yasak…

Dikkat…

Müzik ruhun gıdası falan değildir artık... Müzik ‘Covid’in ta kendisidir (!!!) haberiniz ola... Kulaktan giriyor mübarek…. Sonunda buna da bir ‘aşı’ bulacaklardır emin olun….

Saçma-Seçme Sorular

“Çok merak ettim… Tuvalete girerken maskemi takmalı mıyım ?”

“Kumarhaneler insan dolu. Maskeli, maskesiz. Kumarhane sahipleri mikrobu önlemenin bir yolunu buldular da açıklamıyorlar mı ?

“Yemek yerken bir şeyler içerken, maskemizi mecburen çıkarıyoruz. Bulaşma riski var mı ?”

“Dünyadan, Aşı’lı olmalarına rağmen ölenlerin sayısı çok fazla. Neden ?”

“Yani biz artık hiç dans edemeyecek miyiz ? Sadece mesafeli (?) Twist ve Rock’n’Roll mu serbest ?”

“Sevişmek yasaksa, kerhanelerimize, gece kulüplerimize ne oldu ? Battılar mı ? Onların protesto eylemi falan var mı bu yakınlarda ?”

Sokak Ağzı

“İngiliz, aşımızı bile tanımıyor. Aşımıza bile şüpheyle bakıyor. Anlayın artık durumu. Aşı da, KKTC Aşısı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Aşısı olarak ikiye ayrıldı galiba.”

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“Bizimkiler Rum’a KKTC bayraklı aşı belgeleri göndermeye kalktılar. Tam da KKTC’yi onlara bayraklı belgelerimizle kabul ettirecektik ki, huysuzluk çıkardılar gene. Nedir be bu amma ? deyerek. Bu konuya olsun siyaset bulaştırmasanız olmaz mıydı ?”

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“Başkanımız Tatar eski günler özlemini dile getirdi. Hangi eski günler ? 55’ler ? 63’ler ? 74’ler ? Yok beee. Günahına girmeyin adamcağızın:. Galiba virus öncesi mükemmel günleri demek istedi.”

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“Yangınlar Maraş konusunu ikinci plana düşürdü. Ama büyüklerimiz arasında hala gündemde. Acaba dersiniz bir yangıncık da Maraşda çıksa ne olur acaba ?”

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“Sarayın hem Külliyenin temel atma töreni ne zaman bir bilen var mı ? Aman gecikmeyelim. Biz de dünya da dört gözle o günü bekliyor.”

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“Tatar, ziyaretleri ile zaten meşhurdu. Daha önceleri de ne sünnet töreni kaçırırıdı ne evlenme töreni ne de cenaze töreni. Şimdi de aynen devam ediyor galiba. Orada burada ortalarda görünmekten büyük haz duymaya devam ediyor.”

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“Yeni yeni vatandaşlıklar vermeye devam. Hiç endişelenmeyin, bir iki seneye kadar Kuzey Kıbrısımızın nüfusu güneydekinden fazla olacak.”

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“Pandemi’den sonra şimdi da yangınlar felaketi. Sadece Türkiye değil. Akdeniz’in her taradında yangınlar var. Aman dikkat. Bize de sıçramasın.”

Anlayana

“Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir içmesen de. Bu yüzden hayattan tat almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek, yaşamasan da…”(Neyzen Tevfik)