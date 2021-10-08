YARDIM HEYETİ’NDEN SANER’E ‘PATRON BENİM’ MESAJI

Kurultay havasındaki Ersan Saner son günlerde bol vaat veriyor. Her konuşmasında ‘şunu veriyoruz, bunu dağıtıyoruz’ diyor.

‘Ela altından’ verilen sözler hariç tabii…

Kamuya açık mesajlarından birinde Saner ’11 milyonluk bir kaynak’tan söz etti. ‘Hibe’ vereceklerini açıkladı.

Basın ofisine göre, çıktığı bir TV programında şu cümleleri kurdu Saner:

“(…) Bu kapsamda, 2021 mali yılında Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından Ekonomi Tarım ve Turizm Bakanlıklarımızla 11 milyon TL kaynak tahsis edilerek 5 ve 8 Ekim 2021 tarihinde ‘kısmi hibe’ programlarımız için proje teklif çağrısı ilanına çıkılması planlanmaktadır. Yarından itibaren başvurular alınmaya başlanacaktır. Sanayi, Tarım ve Turizme 3’er milyon TL hibe vereceğiz. Detaylarını yarın açıklayacağız. Bugün müjdesini verelim. Konuyu yarın Bakanlar Kurulu’nda da değerlendireceğiz. Sonrasında da bilgi vereceğim…”

Bu demeç Pazartesi günü verildi, ertesi gün Bakanlar Kurulu toplantısı oldu. Saner toplantı sonrası bu konudan yine söz etti, ‘hibe başvuruları ilan ediliyor’ mesajı verdi. Ve elbette TC Cumhurbaşkanı’na ve diğer bütün yetkililere şükranlarını sunmayı da ihmal etmedi.

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Başbakan Saner’in bu açıklamalarının ertesi günü, yani Çarşamba günü aynı konuda başka bir açıklama daha geldi.

TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) ya da eski ve esas ismiyle ‘Yardım Heyeti’ hibe başvurularıyla ilgili detaylar verdi.

Ofisin resmi web sayfasında yer alan konuya ilişkin haberin başlığı şöyleydi:

“TÜRKİYE, KKTC’DE SANAYİ, TARIM, TURİZM VE GİRİŞİMCİLİK ALANINDA 11 MİLYON TL KISMİ HİBE VERECEK.”

Başlık ve haberin verdiği mesaj çok netti. TC Yardım Heyeti Saner’in ’11 milyonluk hibe dağıtıyoruz’ şeklindeki sözlerini tekzip ediyor, ‘Hibeyi Türkiye verecek’ diyordu!

Dikkat buyurun: Bu başlığı bizim gazeteler, TV kanalları, internet haber siteleri atmadı.

KEİ’nin resmi web sayfasında (kei.gov.tr) kullanılan başlıktır bu…

Eğer KEİ web sayfasındaki başlık farklı olsaydı, mesela ‘KKTC’de Türkiye’nin katkılarıyla özel sektöre 11 milyon TL hibe verilecek’ denilseydi, durum farklı olurdu.

Ve bu köşede ‘TC YARDIM HEYETİ’NDEN SANER’E ‘PATRON BENİM MESAJI’ başlıklı bir yazı yer almazdı.

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Ama KEİ ofisi Saner’in açıklamalarına diplomatik yolla cevap verdi ve bir şekilde rahatsızlığını ifade etti.

Kurultay gailesiyle mavi boncuk dağıtmaya çalışan Ersan Saner’e ‘Sayın Başbakan, dağıtacaksanız eğer, kendi boncuklarınızı dağıtın. Bizimkileri bırak, biz dağıtırız’ mesajı bu şekilde iletilmiş oldu.

Neden mi?

E, sadece Saner’in değil, herkesin ‘reklam’a ihtiyacı var!

Buna TC Elçiliği ve Yardım Heyeti de dahil…

Hatta TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da dahil!..

Zaten ‘oatron benim’ hatırlatması yapılan KEİ ofisi açıklamasının sonunda bir de not var.

Deniliyor ki bu notta ‘Hibelere başvuru için KKTC bakanlıklarından bilgi alabilirsiniz…’

Ama…

‘Başvuruları bize yapacaksınız!..’

25 Ekim’e kadar sürecek başvurular için bir de web adresi veriliyor: http://tchibe.kei.gov.tr

Adresin uzantısında TC yazıyor.

KKTC değil!..