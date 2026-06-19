Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’nda mezuniyet coşkusu

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu, 2025-2026 eğitim öğretim yılını öğrencileri için düzenlediği mezuniyet töreniyle tamamladı. Türkçe Program ve British Programme kapsamında öğrenim gören 53 öğrenci, ilkokul eğitimlerini başarıyla tamamlayarak eğitim yaşamlarının yeni bir aşamasına geçti.

Kortej yürüyüşü ile başlayan mezuniyet programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Canlı müzik performansları ve çeşitli eğlence etkinlikleriyle keyifli vakit geçiren öğrenciler, mezuniyet gecesinin tadını doyasıya çıkardı. Programın ilerleyen saatlerinde sahne alan DJ performansı ise öğrencilere ve ailelerine eğlence dolu anlar yaşattı. Gecenin en heyecan verici anlarından biri olan kep atma seremonisinde ise öğrenciler, ilkokulu geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Gökyüzünü renklendiren havai fişek gösterisiyle sona eren mezuniyet şöleninde; öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bu anlamlı geceyi ölümsüzleştirdi.

Törenin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu Müdürü Esen Bahadır ve öğrenciler Hazar Cengiz Topal ile Emilia Akbari gerçekleştirdi.

Esen Bahadır: “Kendinize inandığınız ve çalışmaktan vazgeçmediğiniz sürece ulaşamayacağınız hiçbir hedef yok”

Mezuniyet töreninde konuşan Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu Esen Bahadır, öğrencilerin hem mutluluğunu hem de vedanın hüznünü birlikte yaşadıklarını belirtti. Yıllar önce okula küçük yaşta başlayan öğrencilerin, bugün özgüvenli bireyler olarak mezun olmasından büyük gurur duyduklarını ifade etti. Bu yılın akademik, sportif ve sanatsal açıdan oldukça başarılı geçtiğini vurgulayan Bahadır, öğrencilerin çeşitli alanlarda elde ettiği başarıların okul, öğretmenler ve ailelerin ortak emeğinin sonucu olduğunu söyledi. Öğrencilere seslenen Bahadır, onların artık düşünen, sorgulayan ve sorumluluk alan bireyler olduklarını belirterek, bu süreçte sadece akademik bilgi değil; paylaşma, dostluk ve azim gibi değerleri de öğrendiklerini ifade etti. Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Bahadır, hayat yolculuklarında karşılaşacakları her zorlukta azimle ilerlemeleri gerektiğini belirterek, “Kendinize inandığınız ve çalışmaktan vazgeçmediğiniz sürece ulaşamayacağınız hiçbir hedef yok” mesajını verdi. Bahadır, onları Yakın Doğu ailesinin bir parçası olarak her zaman hatırlayacaklarını ifade etti.

“Bu bir veda değil”

Törende konuşan Türkçe Program mezunlardan Hazar Cengiz Topal, büyümüş, öğrenmiş ve yeni hedeflere hazır bireyler olarak mezun olduklarını ifade etti. Bu süreçte kendilerine sadece derslerin değil; paylaşma, saygı, dostluk ve sorumluluk gibi değerlerin de öğretildiğini vurgulayan Topal, öğretmenlerine emekleri ve sabırları için teşekkür ederek, ailelerinin desteklerinin kendileri için her zaman çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Arkadaşlarıyla paylaştıkları anıları her zaman hatırlayacaklarını söyleyen Topal, bunun bir veda değil yeni başlangıçların ilk adımı olduğunu belirterek tüm arkadaşlarına başarılar diledi.

British Programme mezunlardan Emilia Akbari ise bugünün hem bir veda hem de yeni bir başlangıç olduğunu söyleyerek, önlerinde birçok zorluk ve fırsat bulunduğunu belirtti. Ailelerine teşekkür eden Akbari, her zaman destek oldukları, zorlandıkları anlarda kendilerini cesaretlendirdikleri ve gelişimlerine katkı sağladıkları için minnettar olduklarını dile getirdi. Arkadaşlarına da seslenen Akbari, her zaman birlikte olamasalar da birbirlerini unutmayacaklarını, sevinç ve üzüntülerini paylaşmaya devam edeceklerini ve dostluk bağlarını sürdüreceklerini vurguladı.