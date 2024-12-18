Yağmur ve güneş; kırmızı mantar çıkmıştır!

Dün sabah 4 gibi uyandım...

Bir gün önce akşam 7 olmadan uyuya kalmıştım...

Bir gün de olsa, kapalı – soğuk ve yağmurlu hava mıdır nedir, acayip keyifsizim!

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Neyse!

Psikolojik ya da psikiyatrik sorunlar herkesin kendisini ilgilendirir!

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Sabah sabah kalkınca ne yapacaksınız?

Ben haberlere dalarım!

Ne bulursam okurum, dinlerim!

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İlk önüme gelen, X platformunda, Elon Musk’ın bir paylaşımı oldu!

Musk, Kıbrıslı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Fidias Panayiotou’nun bu parlamentodaki bir konuşmasını ve kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtları yayınladı...

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Fidias, ifade özgürlüğünü savunuyordu ve “görüşlerinize katılmayabilirim ama bu görüşlerinizi söyleme hakkınızı savunmak için canımı veririm” sözünü hatırlattı!

Bu sözün de Voltaire’e ait olduğunu söyledi ki bu tartışma konusudur...

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Bu arada, cep telefonuma gelen bir mesajı açtım!

Mesaj olarak gönderilen haber kısaca şöyle:

“... AB ülkelerinin Kıbrıs’taki Büyükelçilikleri, ifade özgürlüğü ve medyanın bağımsızlığına destek vermek amacıyla, 10 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Ali Kişmir’e destek için bir araya geldi...”

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Kalktım kahve yaptım!

İçerken, “dinnnn” diye bir mesaj daha!

Açtım!

Çok sevdiğim Türkiyeli bir kardeşim Ankara’dan atmış mesajı...

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Mesajda bir video...

TBMM’de İyi Partili Milletvekili Turhan Çömez konuşuyor!

Türkiye’nin son dönemlerdeki en büyük ve en zengin iş insanlarından Mehmet Cengiz’in Londra’daki mal varlığını anlatıyor İyi Partili vekil!

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Dinliyorum!

KKTC adı geçiyor!

Ankara’nın KKTC’deki Büyükelçisi’nin de!

Paralar, milyar dolarlar falan!

Türkiye’nin ihale imparatoru Mehmet Cengiz’e aktarıldığı iddia edilen paralar...

-*-*-

Türkiye, Kıbrıs’ta çözüme neden karşıdır?

Daha doğru bir ifadeyle soracak olursak, “günümüz koşullarında neden Ersin beyler, Tahsin beyler bile bile çözümsüzlüğe oynamaktadır?”

-*-*-

Mesela Ersin bey “Haspolat kapısını açalım ama Rum tarafı Erenköy’den ya da Akıncılar yakınlarından transit geçmesin” düşüncesinde!

“Sana verecekler ama sen vermeyeceksin!”

Ve buna “bakın, ben kapı açmaktan yanayım” diyeceksin!

Ve biz de yutacağız!

-*-*-

Fidias ne diyor?

Fidias, Fransız düşünür Voltaire’ye ait olduğu iddia edilen, “Fikirlerinize katılmıyorum ama o fikirleri serbestçe ifade edebilmeniz için canımı veririm” sözünü Avrupa Parlamentosu’nda dile getiriyor!

Tahsin abimin de Ersin abimin de diledikleri kadar konuşmaları özgürlüğü, elbette haklarıdır...

-*-*-

Ama bir haber daha var sosyal medya hesabımda...

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Fahrettin Altun’a, “benim adıma konuşamazsın” demiş!

Çok haklı!

Geçtiğimiz gün ben de buna tepki vermiştim!

Altun da tabii ki ne düşündüğünü söyleme hakkına sahiptir, söylesin susmasın diye kavgasını da veririm ama “benim adıma” değil!

“Kıbrıs Türkü şöyle düşünüyor, böyle karar verdi” diyerek değil!

-*-*-

Aslında Fahrettin Altun’a asıl tepki vermesi gereken kimdir biliyor musunuz?

KKTC’nin eşit, egemen ve bağımsız bir devlet olduğuna inanan Tahsin Ertuğruloğlu’dur!

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Demiyor!

Demediği için de ortada ciddi bir çelişki oluşuyor!

Bağımsız, eşit ve egemen bir devletin var diyorsun ama başka bir devletin iletişimcisi senin adına Yunanistan’da gazetelere konuşuyor!

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Derken, açıyorum Turhan Çömez’in videosunu, TBMM’de söylediklerini bir kez daha dinliyorum!

Milyar milyar dolarlar!

KKTC’den Londra’ya aktarılmış falan!

Ve TC Lefkoşa Büyükelçisi’nin adı dolaşıyor oralarda!

-*-*-

Ersin abim Cumhurbaşkanı!

Ödül – madalya almış!

Yine mi insan hakları?

Yoksa timsah kuyruğu tutma ödülü mü?

-*-*-

Tahsin abim Meclis’te konuşmuş... Şahin vallahi!

Egemen – eşit devletten söz ediyor...

-*-*-

AKSA’nın Kıbrıs gazetesinde manşette Ünal abi var; piyasaya 5.5 milyar para akıtacakmış!

Milletin anasının hela sütü kadar maaş ödemesine, AKSA’nın yorumu; “ekonomiye taze kan” şeklinde!

Sanki dilencilere sadaka veriyorlar!

-*-*-

Derken kahvem bitiyor, Yenidüzen’in “AKSA vurgunu” manşetini görüyorum, El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu diyor ki; “... AKSA’nın sahibi Cemil Kazancı, Forbes dergisine göre 3.4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin dördüncü ismidir... AKSA son 20 yılda Kıbrıs türk halkı üzerinden 1.1 milyar dolar kazandı... UBP – YDP – DP Hükümeti ile imzaladığı Kalecik 3 sözleşmesiyle birlikte, 1.2 milyar dolar daha kazanacak...”

-*-*-

Amaaaan...

Güzel yağmur yağdı!

Salı günü hava güneşliydi; eğer bugün de güneş varsa, kırmızı mantar çıkmıştır!

Gidip bir lengercik olsun toplayalım!

Bilen bir arkadaşım dedi ki; “Kırmızı mantar piyasaya ilk çıktığında kilosunun 3 bin TL olacağı kesin!”

-*-*-

Mızır ve de hain bir başka arkadaşım ise “Kırmızı mantar çıkmazsa, Türkiye’den getirecekler... Anavatan yanımızda!” dedi...

Kahkahacığı da bastı nedense!

-*-*-

Dedem, “kırmızı mantarı temizlemeden pişirelim, biraz da gurtcuk varsa, barsaklara iyi gelir” derdi!

Mantarın gurtlanması sorun değil!

Mangalda yakın, tavada kızartın, gurtcuk galmaz, merak etmeyin, kalsa bile proteindir, yeyin korkmayın!

Surdisten ötesi yok!

İshal canım ishal!

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Türkiye’den de getirecekseniz getirin elbette ama dikkat edin zehirlisi gelmesin!

Bir tek zehirli mantar gelmiyor çünkü!

Lefkoşa – Larnaka Yolu... Kıbrıs’ın Güneyi... Devlet, çam ağaçlarını ilaçlıyor... Çam kese böcekleri ile mücadele etmeye çalışıyor... Ormandır yurdumun süsü neşesi diyor... Kıbrıs’ın Kuzey tarafında var olduğu iddia edilen devlet ise tam beş senedir çam ağaçlarına tek damla ilaç sıkamadı; tamamının kurumasını bekliyor... Ağaca da ganimet gözüyle bakıyor!