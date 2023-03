Whatsapp diplomasisi ve Allah’ın yardımı ile bir şeyler olacak!

Egemen eşit KKTC’den sınırdışı ya da ihraç edilen bir kardeş; iki sene sonra geri gelivermiş…

Girmiş!

Hatta çalışma izni bile almış!

Nasıl mı?

Egemen eşit devletin ciddiliği, bilgi yuvası olması, kayıt kuyut meselesi, neyse!

-*-*-

Suriçi’nde aileler birbirine girmiş…

Hangi aileler?

Bilmiyoruz!

Çünkü kimse bu aileleri tanımıyor, göçmen miydiler, kaçak mıydılar, kaçacak mıydılar?

Peristerona’nın nerede olduğunu biliyorlar mıydı?

Çocukları okula gidiyor muydu?

Nüfusa kayıtlı mıydılar?

Sağlık, eğitim, barınak, vergi, devlet?

-*-*-

Bu arada, yine bir kardeş; soymadık, soğana çevirmedik iş yeri bırakmamış!

Kimdir bu kardeş?

Kimse bilmiyor!

Vatandaş mı?

Göçmen mi?

Kaçak mı?

Kaçacak mıydı?

-*-*-

Derken, Güney’de araba kiralayan bir grup başka kardeş; arabayı Kuzey’e getirip, satmak istemiş…

Allah Allah!

Nasıl yani?

Kimdi bu kardeşler?

Bilen yok!

Nasıl gelmişler ülkeye?

Öğrenci miydiler?

-*-*-

Her ay en az 20 bin kişi, Kuzey’den Ada’ya girip, bir şekilde Güney’e geçiyormuş!

Nasıl?

Bizim “sınırlarımız” galbur mu?

Askerimiz?

Polisimiz?

Görmedik mi?

Yani sorry ama, bir ayda 20 bin kişi bu taraftan o tarafa geçebiliyor ve görmüyorsak, peki ya Rum ordusu veya ne bileyim teröristler de bu tarafa geçemez mi?

Hani hep dersiniz ya “Rumlar bizi kesecek!”

Ve hep dersiniz ya, “O taraf PKK yuvası” falan!

E what are you doing yani?

-*-*-

Sayıştay denen kurumumuz diyor ki, “… yasaya aykırı akaryakıt alındı”…

Hem de şu kadar milyon Dolar değerinde!

Kaç milyon olduğu önemli değil mi?

6 milyon Dolar kadar!

Yani yaklaşık 120 milyon TL gibi oluyor!

Kim aldı bu yasadışı akaryakıtı?

Devletimiz!

Kim ödedi?

Biz!

Peki sonuç?

Açık hırsızlık!

Hem de devlet eliyle!

Yok yok öyle değil!

“Rum Yunan ikilisi silahlanmaya devam ediyor…”

-*-*-

Bu yazdıklarımla ilgili “utanan” veya “usanan” var mı?

Yok!

Öyleyse, devam!

Cumhurbaşkanımız da whatsapp üzerinden çalışıyor, inşallah Ercan da beş on seneye biter, İngiltere de, cumhurbaşkanımızın whatsapp diplomasisi ile dorğudan uçuşları başlatır, bunun içi turist gaynar!

Hade cauuuuv!

İyi hafta sonları!

Emrullah bey ve AKSA ile alakalı çok zor bir denklem!

Emrullahçılar ve diğerleri…

İlginç bir durum!

Tarikat ismi gibi; “Emrullahçılar...”

-*-*-

Emrullah Turanlı’nın hep “Tayyip Erdoğan’a yakın” olduğunu bilirdik…

Hatta son haftalarda, “Emrullah beye 500 milyon TL’lik vergi indirimi” talebinin, bizzat Ekselansları TC Lefkoşa Büyükelçisi tarafından KKTC Bakanlar Kurulu’na “emredildiğini” pardon “iletildiğini” de öğrenmiştik!

Emredilme de ahlaksızlık, iletilme de ama olsun, ses çıkarmayın çünkü Rum – Yunan ikilisi fermaya yattı, bekler, bizi kesmesinler!

-*-*-

Şimdi ortada “Emrullahçılar” ve “Diğerleri” gibi iki farklı grup var…

Çok merak ediyorum, Tayyip bey veya Fuat Oktay bey meseleye “müdahil” mi?

Müdahilse bizim hükümet hangi tarafta?

-*-*-

Karışık bir durum!

Hatta şöyle diyeyim, sanki “Emrullahçı” değil de “Diğerleri” tarafında görünen bir “Hükümetimiz” var…

Yani eğer gerçekten öyleyse, bugüne kadar “işbirlikçi” dediğimiz bu kitle, mesela beni bayağı “ters köşe”ye yatırmış olmuyor mu?

-*-*-

Haaaa bizim Müteahhitler Birliği mi?

Hipokrasinin tavan yaptığı bir mekan!

Bizim Müteahhitler Birliği, Girne Hastanesi ihalesindeki açık yasadışılığı görmemiş miydi?

Hani Emrullah kardeşimizin müteahhitlik belgesi iptal ya; Girne Hastanesi ihalesine birlikte katılanların tümünün de “iş bitirme belgesi” falan olmalıydı…

Yasa bunu emrediyordu…

Müteahhitler Birliği o dönemde çok yazdım, ses vermemişti!

Bu konuya değindim diye şimdi ben de “Emrullahçılar”dan mıyım?

Gerçekten bayağı karışık bir ortam!

-*-*-

Neyse, karışık ama heyecanlı bir durum…

Türkiye’nin Büyükelçisi AKSA ve Emrullah ağa için bastırıyor!

Bizim sendikalar, müteahhitler “diğerleri”nin tarafında ya da kanadında çarpışıyor!

-*-*-

Hükümetin kimden yana olduğunu çok merak ediyorum doğrusu!

Gerçekten bu filmin sonunu kalp sıkışmasıyla birlikte beklemekteyim…

-*-*-

Çok mu karışık oldu yazı?

Özetleyeyim, “Büyükelçi yani doğrudan TC devleti, AKSA ve Emrullah abi için bastırıyor; “diğerleri” direniyor”…

Hükümetin kimden yana olduğu “açık” değil!

Durum bu!

Umarım bu durumdan, “durumbodo”ya geçilmez!

-*-*-

Çözemedim!

Çok zor bir denklem gibi geldi bana!

Dua...

Leyla ve Hülya...

İkiz kardeşler...

Hikayelerini yazacak değilim...

Leyla beş yıl önce yaşamını yitirdi...

Hülya ise geçenlerde çok ağır bir “kaza” geçirdi...

Öyle diyelim.

Kızkardeşlerin yaşam öykülerini okuduğunuz, öğrendiğiniz zaman hala “KKTC bir devlettir” diye inancınız devam ederse; evet psikiaytrist değilim ama bence kesinlikle ilaç almanız gerekiyor...

Uykularım kaçıyor...

Hani Ahmet Kaya’nın dediği gibi, “göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor...”

Evet, tamam, anladım, Leyla’yı koruyamadınız da; lütfen Hülya yaşasın diye en azından dua edin... Çünkü siz sahte devletin zavallı kurumlarısınız ve işimiz duaya kalmıştır...

