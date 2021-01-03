Ve yıl 2021

Bir yılı daha geride bıraktık. İsterseniz “Bir yıl’ı daha yedik” deyin, isterseniz “Bir yıl daha bizi yedi” deyin. Her ikisi de uygun !!!

2020 lanetli bir yıldı sanki. İnsanların ‘en üstün’ olma hırslarının başımıza iş açacağı endişelerini yaşarken, bir virus çıkageldi, her şeyi kökünden sarsıverdi. Savaş naraları atanlar susmadılar hala ama gündemin en üst sırasında ‘virüs’ var ve daha bir süre daha öyle olacağa banziyor.

2021 yılının çok daha farklı olmasını dilemek istiyorum içtenlikle. Ama, pek de rahat olduğumu söyleyemem.

İddalarım var ve ısrarlıyım. “2021 ve hatta sonrası yıllarda da, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyorum.

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Corona belası yeni patladığında bir yazım olmuştu. Okuyanlar hatırlayacaktır. ‘Ne Olacak’tı başlığı. Salgın’dan sonra nelerin değişebileceği tahminlerimi sıralamaya çalışmıştım.

O günden bugüne neler değişti ? Daha kötüye doğru yol almaya devam ediyoruz malesef. İnsanlık, çok ama çok büyük bir sınav vermekte. ‘Sınav’ günlerinin daha bir süre daha devam edeceği de çok net. Ama, bu arada, ‘Ne olacak ?’ sorusu hala geçerli ve cevapları da gün geçtikçe çoğalmakta.

Acı ve hatta birazcık da ürkütücü olmakla birlikte gerçekleri de görmemiz şart artık. Tahminlerimizle birlikte…..

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Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir yaşam tarzına alışmaya çalışmakla geçecek uzun bir süre. Ve bu uzun süre içinde yeni yeni alışkanlıklar yerleşecek yaşamımıza.

Ekonomileri allak bullak olmuş ülkeler, yepyeni ekonomik büyüme formülleriyle şaşırtacaklar herkesi. Önce yadırganacak ama süreç içinde herkes adapte olmaya başlayacak bu yeni modele. Belki de yeni ‘Süper Güç’ler çıkacak karşımıza.

Dünya değişirken, bireylerin yaşam tarzı da köklü değişikliklere uğrayacak. Sinirler gerildikçe gerilecek. En büyük tehlike, sinirlerin gerilmesi ile suçların da çoğalacak olması…

Büyük bir olasılıkla, sadece eğitim değil, resmi devlet muamelelerinin hepsi ‘On-Line’ olacak. Bu durum, doğal olarak internet, bilgisayar, hatta ve hatta telefon teknolojisinin daha da ilerlemesine neden olacak.

Uzunca bir süre, on hatta yüz binlerin katılacağı, mitingleri konserler, müzik festivalleri olmayacak. Olmayacaklar listesine, futbol karşılaşmalarını ve çok seyircili diğer spor müsabakalarını da eklemeyi unutmayın.

Kısacası, eskiyi unutun ve kendinizi yepyeni bir yaşam tarzına hazırlayın.

Sokak Ağzı

“Güneyimizde vaka sayısı her gün biraz daha artıyor. Tehlike deniz aşırı değil. Adamızın ortasına çekilen çizginin ardında. Meselenin Türk-Rum meselesi olmaktan çoktan çıktığının farkında mıyız ?”

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“Meşhur pandemic hastanemizin açılış törenini hatırlıyorum da gülsem mi ağlasam mı karar veremiyorum O muhteşem ! açılışın ardından kaç gün geçti ? Madem ki hastane hazır değildi neydi o show ?”

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“Hararetli milletvekillerimizden biri Kıbrıs 13’üncü ada olmayacak demiş. Benim bildiğim o adaların sadece adı 12 Adalar. Aslında irili ufaklı 20 kadar ada var. Yani Kıbrıs 13. Ada olamaz zaten.”

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“Canaltay, ‘önce bir lafa bakarım laf mı diye. Sonra da söyleyene bakarım,adam mı diye’ demiş. Bayıldım. Ama çok laf eden o kadar çok adam (!) var ki memlekette.”

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“Başkan belli ki hala Maraş’ı Las Vegas yapmak hayalini sürdürüyor. Çok merak ettim, bu konuyu kumarhane isletmecisi dostları ve destekçileri ile konuştu mu ?”

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“31 Aralık 1963’de kurşun yağmurundan dolayı yeni yılı evde karşılamıştık. 2021’i de virus yağmurundan evde karşıladık. Hangisi daha kötüydü ? Karar veremedim.”

Anlayana

“ İntikam soğuk yenen bir yemektir.” (Fransız Atasözü)