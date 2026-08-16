Uyuşturucu bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.C.I’nın (E-30) evinde yapılan aramada yaklaşık 300 miligram ağırlığında hintkeneviri ve metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Girne - Lefkoşa ana yolunun 5-6 km’leri arasında ise, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Boğaz Karakolu ekipleri tarafından sürat suçu nedeniyle durdurulan O.M’nin (E-33) aracında yapılan aramada yaklaşık 3 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturmalar devam ediyor.