"Güvenlik kaygısı, algı operasyonu ve kara propaganda"

'Başbakan' Ünal Üstel, güvenlik krizi tartışmalarının başlangıcından iki hafta sonra ortaya çıktı, "ülke güvendedir" dedi, yurttaşın güvenlik kaygısını "algı operasyonları ve kara propaganda" olarak niteledi.

Muhalefeti suçlayan Üstel, "Güvenlik algıyla değil, rakamlarla ölçülür" dedi; 2026 yılının sadece ilk 7 ayında 2 bin 751 suç işlendiğini belirtti. Üstel, bu rakamın, geçen yılın aynı tarih aralığına oranla yüzde 8 daha az olduğunu savundu.