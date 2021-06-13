ÜS’ler Adası

Bu ada, tarihi boyunca hep çalkantıların, kavgaların merkezi oldu. Stratejik konumu nedeniyle, ‘hakim’ olmaya çalışanların cirit attığı, oyunlar oynadığı bir ülkecikti. Hala da öyle. Üzerinden her gelip geçenin derin izler bıraktığı Kıbrıs adası, ‘en güçlü’ (!) için, bir sıçrama tahtasıydı, bugünün deyimi ile bir ‘Üs’tü…

Yıl 2021… Değişen birşey yok. ‘Üs’ adası Kıbrıs’da üstün olma kavgası devam ediyor. İlgili gibi ortalarda görünenlerin yanında, aslında, perde gerisinde de çıkarlarını korumaya çalışanların var olduğunu da bilmeyen yok.

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‘Üs Adası’ Kıbrıs’ta, 1960 öncesindeki İngiliz hakimiyeti yıllarından kalma, iki büyük İngiliz Üssü var. Bunlardan bNe geliy ?iri Dikelya’da, diğeri Ağrotur’da. Oraları İngiliz toprağı ya, ne birinde ne de diğerinde neler döndüğünü hiç kimse bilmiyor. Ne geliyor ? Ne gidiyor ? Nereye gidiyor ? Hangi amaçla gidiyor ?... Tüm faaliyetler ‘Top Secret’ denen türden.

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1974 Savaşı sonrasında ada ikiye bölünmüş (aslında ÜÇ’e) durumda. Güneydeki silahlı kuvvetlerin gücü ne ? Bilinmiyor. Kuzeydeki TSK’nın adada kaç askeri olduğu da bilinmiyor. Bunlar da ‘Top Secret’… Bilinen tek şey, her iki tarafta da tarafların ‘Üs’leri olduğu.

Yani…. Ülke tam bir ‘Üs’ler ülkesi…. İngiliz Üsleri, Rum Üsleri, Türk Üsleri… (Bir Amerikalılar eksik.)

Yani… Bu adacık, bir kıvılcımın büyük patlamalara neden olabileceği bir ülke işte…

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Derken…. TC Başkanı’ndan bir müjde (!!!)… Geçitkale Hava Alanı, Türk Hava Kuvvetlerinin bir üssü olacakmış.

Yani…. Alın size bir ‘Üs’ daha…

Yani… Şimdilik İHA’lar var ama yakında savaş uçakları, helikopterler de inip kalkmaya başlayacak Geçitkale Hava Alanı’ndan…

Yani…. Bir savaş olasılığında, önemli hedeflerden biri olabilecek Geçitkale Hava Alanı ve tabii çevresi…

Yani… Sonuçta, ayvayı yiyecek olan, her zaman olduğu gibi yine sivil halk…

Haaa… Bu arada bir de deniz üssü için çalışmalar yapıldığı söylentileri var. Bunun da gerçekleşmesi hiç de şaşılacak birşey değil…. Alın size bir ‘Üs’ daha….

‘Ahhh Kıbrısım Kıbrısımmmmm…’

Sokak Ağzı

“Mali Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya hazırlanıyormuş. Heyecanla ardından gelecek olanları bekliyoruz. Herhalde, Gana, Nikaragua, Kongo vb. olur”

“Mali Cumhuriyet, KKTC’yi tanıyacakmışşşşş. Pekiii başta Türkiye olmak üzere, Türki Devletler diye övündüğümüz Türkistan, Azerbaycan, Özbekistan ?”

“Zavallı adam insanlardan umudunu kesince köpeklere saldırmak zorunda kaldı. Sıra şimdi kedilerde.”

“Acaba bizde de, eski ortaklarına küsüp ülkede döndürdükleri dolapları ifşa eden birileri çıkar mı dersiniz ?”

“Cumhurbaşkanımızın gündeminde Adalı cinayeti yok. Adamın böyle gayrı ciddi konularla ilgilenecek zamanı var mı sanıyordunuz ?”

“Türkiye’nin AKPsini biliyoruz, öğrendik da umudunuz CHP miydi yani ? CHP’nin durumu yürekler acısı be insanlar.”

“Maraş adım adım açılıyor. Ben merakla, Maraş’ta açılacak ilk kumarhanenin hangisi olacağını bekliyorum. Malum, Maraş Akdenizin Las Vegas’ı olacak ya”

Anlayana

“Yüz savaştan yüz zaferle çıkmak kabiliyetin doruk noktası değildir. Savaşmadan düşmanı alt etmek kabiliyetin doruk noktasıdır.” (Sun Tzu)