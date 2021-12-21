Ayakkabı üretiyorduk.

AYKO!..

Kapandı.

***

Yağ üretiyorduk.

ZEYKO!..

Kapandı.

***

Plastik ve boru üretiyorduk.

Sanayi Holding!..

Kapandı.

***

Yolcu taşıyorduk dünyaya!..

KTHY.

Kapandı.

***

Kola üretiyorduk.

Bel-Cola, Bixi, Bubble Up!

Kapandı.

***

Makarna üretiyorduk.

Güneş!..

Kapandı.

***

Gömlek üretiyorduk.

Alba!.. Stag!..

Kapandı.

***

Kıbrıs adasında ayrılığa, ilkelliğe, milliyetçiliğe uşaklık edenler yüzünden oldu bunlar.

Kendi toplumunu, bu ülkenin kimliğini ve karakterini önemsemeyen, Kıbrıslı Türk insanının varlığını bir türlü içine sindiremeyenler yüzünden…



Türkiye sevgisini sınırsız yalakalık ile geçim kaynağı haline getirenlerin marifetiyle oldu.

Yandaşlıkla oldu.

İş bilmezlikle, partizanlıkla, arsızlıkla…

Nefret ve düşmanlaştırma politikalarıyla…

Elbette, buna seyirci kalan ve bu düzenle uyumlaşan on binler seyrederken oldu hepsi…



***

Şimdi özelleştirme ve et, tırnak marifetiyle geride kalan kurumlar da kapanacak.

Tümü deniz ötesi sermayeye verilecek, güya kalkınacağız diye.

Yurt içinde yurtsuzluk büyüyecek.



***

Sonra "tembelsiniz" diyecekler…

Sonra "üretmiyorsunuz" diyecekler…

Ve her kim üretmek isterse de, batıracaklar, bezdirecekler, sindirecekler illa!..

***

Bu toplum, onca ihaneti kendisine düşman diye sunulanlardan dahi görmedi…

İçimizdeki "reziller" yaptı ne yaptıysa…

İçimizdeki "rezillik…"

Uşaklar ve yalakalar tarihidir bu!



* ( En fazla paylaşılan yazımdır, ilk hali sanırım 2012’de yayınlanmıştı ve o günden bu yana, çok sayıda üretim alanı daha kapandı. Yeni siyaset diyerek demokrasi ve irade yitimi sürdü; kimliğimize, kültürümüze, yaşam değerlerimize dair yıkım büyüdü, talimatla ve itaatle yönetim anlayışı içselleştirildi, isyanımızla yaş çoğalttık, evlatlar büyüttük kavgamızla… Umarım içimizdeki rezilliğe karşı haysiyeti hatırlarız. Uşaklara ve yalakalara ‘yeter’ deriz, birlikte…)