Ülkemizdeki gençlerin ve kadınların işsizliği nasıl azaltılabilir?

2025 yılı üçüncü çeyrek Hanehalkı işgücü araştırması(Anketi) sonuçlarını açıklandı. İstatistik Kurumuna göre, KKTC genelindeki genel işsizlik oranı yüzde 4.7 olarak belirlendi. Ülkedeki toplam işsiz sayısı da, 9 bin 429 kişi oldu.

15–24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 12,4 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 19,9 olarak açıklandı.

KKTC’deki genel işsizlik oranı, erkeklerde % 3,7 kadınlarda ise % 6,7 olarak hesaplandı.Kadınlarda işsizlik, erkeklere göre nerdeyse 2 katı fazladır.

KKTC genelinde toplam istihdam, 189,791 kişi olarak gerçekleşmiştir. KKTC genelinde istihdam oranı % 50,3 olarak hesaplanmıştır. İstihdam oranı erkeklerde %62,2, kadınlarda bu oran %36,8 olarak gerçekleşmiştir.

İstihdam edilen kadınların yüzde 88.3’ ünün hizmetler sektöründe çalıştığı belirlendi. İstihdam edilen erkeklerin ise, yüzde 68. 6’sının hizmetler sektöründe çalıştığı tespit edildi.

Sektörel dağılıma bakıldığında, toplam istihdamın yüzde 75,4’ünün hizmetler sektöründe yoğunlaştığı görüldü. Tarım sektörünün payı yüzde 2,7, sanayi sektörünün payı yüzde 10,5, inşaat sektörünün payı ise yüzde 11,5 olarak açıklandı.

KKTC genelinde istihdam edilenlerin % 34,3’sını lise altı eğitim alanlar ile hiç eğitim almayanlar oluşturmaktadır. Bu oranın, toplam istihdamın yklaşık üçte biri düzeyinde olduğunu belirtmek istiyorum.

İstihdam edilenlerin % 29,6’sını lise, % 3,5’ini mesleki ve teknik lise, % 2,2’sini, 2 veya 3 yıllık yüksekokul, % 26,4’ünü 4 yıllık fakülte veya yüksekokul, % 0,5’ini 5 veya 6 yıllık fakülte ve % 3,5’ini de yüksek lisans ve doktora mezunları oluşturmaktadır.

İşgücüne dahil olmayan nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, KKTC genelinde %28 ile ev işleri ile uğraşanlar işgücüne dahil olmayan nüfus içinde en büyük paya sahiptir. Bunu %26,8 ile eğitimine devam edenler, % 25,1 ile emekliler, ve % 7,1 ile çalışamaz halde olanlar takip etmektedir.

KKTC’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışan insanların var olduğunu duyuyoruz..Bu konuda, denetimler artırılarak, kayıtdışı çalışan bu insanlar mutlaka kaydedilmelidir.

İstihdamda olup, sosyal güvenlik yatırımları ve vergileri gerçek maaşı üzerinden değil, asgari ücret üzerinden yatırılan çok sayıda çalışanın olduğunu da biliyoruz. Aktif çalışan sigortalıların yaklaşık yüzde 43’ünün sosyal güvenlik yatırımları asgari ücret üzerinden yatırılmaktadır.

Bu durum, devletin ve sosyal güvenlik kurumlarının gelirlerini de azaltmakta ve bu pozisyonda emekli olan sigortalıların emekli maaşları da düşük olmaktadır.

Genç nüfusta işsizlik oranı ve kadınların işsizlik oranı oldukça yüksek seyrediyor.Bu yüzden, gençlerin ve kadınların niye daha fazla işsiz oldukları araştırılmalı ve bu konuda eğitim dahil, tüm eksiklikler tespit edilerek, çözümler üretilmelidir.

Genel işsizlik oranı yüzde 4,7 iken, genç nüfusta işsizliğin ise, genel işsizlik oranının 3 katı düzeyinde yüzde 12,4 olması da, gençler arasında işsizliğin boyutunu göstermektedir. Ayrıca, genç nüfustaki işsizlik oranı kadınlarda yüzde 19,9 ile ürkütücü boyutta olup, her 5 genç kadından biri işsiz durumdadır.

Kadınların iş gücüne katılımının artırılması için, uygun fiyatlı kreş ve bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalı, Esnek çalışma (uzaktan, yarı zamanlı) teşvik edilmeli ve Kadın girişimcilere finansal destek sağlanmalıdır.

Gençlerimiz iş ararken, ya kamuyu tercih etmekte ya da özel sektörde az sayıda meslek grubunu tercih etmektedir. Bunu işverenlerde teyit etmektedir.

Ülkemizde genç işsizliğinin azaltılması için, “İlk işim” programları uygulanmalı, Genç istihdam eden firmalara teşvik verilmeli, Kariyer danışmanlığı ve rehberlik sistemleri kurulmalı ve Girişimcilik ile start-up destekleri artırılmalıdır.

Ülkemizdeki gençlerin üniversiteleşme oranının yüzde 70’ lerde olması, gelişmiş ülkelere göre (yüzde 50) çok yüksektir.Özellikle, ihtiyaç fazlası bölümleri seçen gençlerin, iş bulma şansları azalmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, gençlerin önemli bir bölümü mesleki-teknik eğitimi tercih etmekte ve daha kolay iş bulmaktadır.

KKTC’deki genç işsizlik oranının düşmesi için, gençlerimiz, yeteneklerine göre, özellikle teknik eleman yetiştiren mesleki teknik okulları ve üniversitelerdeki 2-3 yıllık teknik bölümleri seçmeyi düşünmeli, aileler de onları bu alanlara yönlendirmelidir.