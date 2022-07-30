Türkmenköy (Kondea) ve Temroz’da (Zeytinlik/Templos) yeni kazılar...

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürütmekte olduğu ve kesintisiz biçimde devam etmekte olan kazılarına iki yeni kazı daha eklendi... Kayıplar Komitesi, Türkmenköy’de (Kondea) ve Temroz’da (Templos/Zeytinlik) yeni kazılar başlattı.

Kayıplar Komitesi’nin adamızın her iki tarafında yürüttüğü kazılarda gerek 1963-64, gerekse 1974 “kaybı” Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın gömü yerleri aranıyor.

Konuyla ilgili olarak Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Gülseren Baranhan’dan aldığımız bilgilere göre kazılarda son durum şöyle:

*** Kömürcü/Kiomourtzou: 1963 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un dere yatağına yakın çoban kuyulardan birine gömülmüş olduğu bilgisi ile başlatılan kazı çalışmaları devam etmektedir.



FOTO: Kömürcü'deki kuyu kazısından görünüm...

*** Petra tu Digeni/ Yeniceköy: 1974 kaybı 2-8 Kıbrıslı Rum'un ovalık bir arazide, zeytin ağaçları çevresinde gömülü olduğu bilgisi ile başlatılan kazı çalışmalarında dağınık halde insan kalıntılarına ulaşılmıştır. Çalışmalar halen devam etmektedir.

*** Türkmenköy/Kondea: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum’un yolun batısındaki hendeğin içine gömülmüş olduğu bilgisi ile kazı çalışmaları başlatılmıştır.



FOTO: Kayıplar Komitesi, Türkmenköy'de (Kondea) yeni bir kazı başlattı...

*** Esentepe/Ayios Amvrosios/Ayguruş: Duyarlı bir vatandaşın, bölgede insan kemiği bulup, komiteyi bilgilendirmesi üzerine başlatılan kazı çalışmalarında, gömü yeri tahrip edilmiş olduğundan insan kemiklerine dağınık bir biçimde ulaşılmıştır ve çalışmalar manuel bir şekilde devam etmektedir.



FOTO: Esentepe'deki kazıda bir kayıptan geride kalanlara ulaşıldı...

*** Dilekkaya/Agia/Ayakebir: 1974 kaybı 1 veya 3 - 4 kişinin derenin çevresinde gömülmüş olduğu bilgisi doğrultusunda araziye yapılan ziyaret sırasında yüzeyde insan kemiğine rastlanması sonucu kazı çalışmaları ivedilikle başlamıştır. Kazı çalışmalarında ekili tarlada ve toprak yolda gerekli genişleme kazılarının tamamlanmasının ardından, kazı sonlandırılmıştır. Bu kazılarda dört “kayıp”tan geride kalanlara ulaşıldı...



FOTO: Dilekkaya'daki kazıda dört kayıptan geride kalanlara ulaşıldı...

*** Templos/Zeytinlik/Temroz: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum askerin dere kenarındaki bir mevzide gömülmüş olabileceği şüphesiyle kazı çalışmalarına başlanmıştır.

*** Templos/Zeytinlik/Temroz:1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un harnıp ağaçlarının çevresinde gömülmüş olduğu şüphesiyle başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

*** Pomo/Pomos: 1963 kaybı iki Kıbrıslıtürk'ün dere yatağına bakan teraslardan biri üzerinde gömülü olduğu bilgisi ile başlatılan kazı çalışmalarında sona gelinmektedir.

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.



FOTO: Yeniceköy'deki kazılarda bir kayıptan geride kalanlara ulaşıldı...

Araştırmacı yazar Halil Sadrazam, “piyango biletleri üstündeki EOKA’cı resmi” konusunu yazdı:

“Rumlar’ın bu harekatı EOKA tarafından yapılmadı, “Milli Muhafız Ordusu” (MMO) tarafından gerçekleştirildi...”

Dört ciltlik Kıbrıs tarihine ilişkin araştırmalara dayalı kitapları yayımlanmış bulunan ve son dönede Piyangolar İdaresi tarafından piyango biletleri üstüne basılan Kıbrıslırum askerlerin bir resmiyle ilgili bu kitaplarında geniş bilgiler bulunan araştırmacı yazar Halil Sadrazam, bu konuyu ele alan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Sadrazam, “Rumlar’ın bu harekatı EOKA tarafından yapılmadı, “Milli Muhafız Ordusu” (MMO) tarafından gerçekleştirildi” diyerek şöyle yazdı:

“Bir haftadır ülkemiz insanları, hatalı basılan piyango biletlerini konuşmaktadır. Ne acıdır ki biletlere yapılan hatalı baskıyı eleştiren kişiler de sürekli olarak hatalar yapmakta ve o dönemde Mücahitlerin verdiği mücadeleyi küçük düşürmektedir. Bu nedenle bazı gerçek bilgileri buradan paylaşmak ihtiyacını duydum.



FOTO: Halil Sadrazam'ın kitapları...

1. 24 Nisan 1964 akşamı Rum Kuvvetleri, St. Hilarion bölgesine sızma harekatı şeklinde taarruz ederek Doğruyol, Adatepe hattına kadar geniş bir bölgeyi ele geçirmişti.

2. Rumlar’ın bu geniş kapsamlı harekatı EOKA teşkilatı tarafından yapılmadı. Harekat, 1 Mart 1964’de “Savunma Konseyi’nin” 1 Numaralı emri ile kurulan “Milli Muhafız Ordusu” (MMO) tarafından gerçekleştirildi. Fotoğrafta görülenler EOKA teşkilatının düzensiz elemanları değil, düzenli ordunun askerlerdir.

3. Bu sırada MMO Komutanlığına, Yunan General Yorgo Karayannis görevlendirilmişti.

4. Rumlar’ın taarruz harekatı karşısında, 8 Km uzunluğunda ve 1-2 Km genişliğindeki dağlık bölgeyi toplam 48 kişilik Mücahit birliği savunuyordu.

5. Harekat sonunda Mücahitlerin kayıpları 7 Şehit, 4 esir, 10 yaralı olmuştu. Ayrıca 1 tabanca, 5 piyade tüfeği, 3 Bren Otomatik tüfek, 1 yerli yapım 60 mm havan ve iki landrover araç kaybedilmişti.

6. Rumlar’ın taarruzu sırasında kaybedilen bölgenin sorumluluğu Hacı Ali tarafından yürütülüyordu. Bu sırada Boğaz bölgesinin genel Sorumlusu (Komutanı) Arif Hasan Tahsin (Arif Hoca) idi...”



FOTO: Yazıda sözü geçen bilet