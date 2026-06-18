Türkiye'de uyuşturucu soruşturmasında 8 ünlünün testi pozitif çıktı

Türkiye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Haziran'da aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin olduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

8 ismin testi pozitif çıktı

Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı.