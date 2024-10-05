Türkiye - İsrail savaşı çıkar mı?

Dünya Savaşı çıkar mı?

İsrail şu anda yedi cephede insan öldürmeye devam ediyor…

Amerika, İngiltere başta olmak üzere; İran ya da Azerbaycan bir şekilde aktif olarak savaşın içinde ve buna da Dünya Savaşı demek zor değil!

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Ortalık çok karışık!

Cumartesi sabahı çeşitli kaynaklardan onlarca makale okudum; tümünde belirtilen görüşler ya da beklentiler, komplo teorisi – tahmin olmanın ötesine geçemiyor ve bizim gibi sokaktaki normal vatandaşlar, aslında ortalıkta neyin döndüğünü anlamakta güçlük çekiyor!

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Tam 1 yıl önce (7 ekim 2023) Hamas, İsrail’e saldırı düzenledi!

Bu konuda çok farklı iddialar var!

Ve bu iddialar içerisinde bana en yakın – en akla uygun geleni; Hamas’ın bu saldırısının, bizzat İsrail tarafından organize edildiğiydi!

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İsrail, Hamas’ı, vahşi bir terör saldırısı düzenlemekle suçlayacak ve akabinde bir yıl içerisinde neredeyse 50 bin kadın ve çocuk Filistinliyi katledişine kılıf olarak kullanacaktı!

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İsrail bu konuda başarılı oldu mu?

Cinayetler konusunda yüzde 100 başarılı oldu!

Hamas saldırısını kendi vahşet ve yayılmasına mazeret olarak kullanmakta da başarısı bence yüzde 100’e yakındır!

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, şu anda yedi cephede savaştıklarını söylüyor…

Gazze, Lübnan, Batı Şeria, Yemen, İran, Irak ve Suriye…

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Peki İsrail kimlerle savaşıyor?

Kime karşı savaşıyor?

Gazze ve Batı Şeria’da Türkiye’deki yönetimin “kardeş” saydığı “Hamas”la; öteki beş coğrafyada ise İran destekli gruplarla ki en başta da Hizbullah geliyor!

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En çok merak ettiğim soru; Türkiye savaşa girer mi?

Türkiye’nin Hizbullah ile bir yakınlığı yok…

En başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kimse Hizbullah lideri Hassan Nasrallah’ın 27 Eylül günü öldürülmesine “tepki” göstermedi… Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hariç…

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Burası da çok ilginç!

Hizbullah, Türkiye’nin dostu mu düşmanı mı?

Açık bir düşmandır Hizbullah!

Çünkü Suriye’de, Türkiye’nin desteklediği gruplara hatta Türk askerine karşı savaşanlar arasında, Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad’a açık destek veren Hizbullah vardır!

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Hizbullah, İran’ın kontrolünde veya desteğindedir…

Ve bölgede aslında en ciddi rekabet, İran ile İsrail arasında değil, İran ile Türkiye arasındadır…

Dolayısıyla Türkiye, açıkça destek verdiği Hamas’a saldırılara karşı çok ciddi anlamda ses vermektedir ama ses vermenin ötesine geçmemektedir…

Hamas lideri İsmail Haniye öldürüldüğünde yas ilan eden Türkiye, Nasrallah öldürüldüğünde, “rahmet” dahi dilememiştir diyebiliriz mesela…

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Türkiye, Hamas ve Müslüman Kardeşler ile “ahbap”tır, Hizbullah ile değildir…

Türkiye, Azerbaycan ile kardeştir…

Bu da ayrı bir konu!

Çünkü İsrail’in, mevcut savaştaki en büyük destekçisi, belki de Amerika ve AB’den önce Azerbaycan’dır!

Azerbaycan’ın petrolü, İsrail’e, “Türkiye aracılığı ile taşınmaktadır” ki bu da ayrı bir “komplo teorisi yazabilme şansı”dır!

“Al da bozdur” durumudur!

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Daha da ileriye gidelim; Azerbaycan – Ermenistan kavgasında, İsrail ve Türkiye birlikte Azerbaycan destekçisidir… İran ise Ermenistan’dan yanadır ve daha daha komplo teorisi yazacak olursak, İran’ın yeni cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian ya da Türkçe yazacak olursak Mesud Pezeşkiyan’dır!

Soyadından da anlaşılacağı üzere, bu kardeşimiz, İranlı bir Ermenidir!

Kardiyotorasik cerrahtır…

Göğüs kalp cerrahı, tıp doktorudur yani…

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Neyse!

Savaş büyür mü?

İsrail’e karşı “yedi cephe” dışında da silah sıkılır mı?

Gazze ve Batı Şeria’da İsrail mutlak zafer kazandı mı?

Hamas artık bitti mi?

Bilemiyoruz!

Çok farklı yorumlar yapılıyor bu konuda!

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Çok ama çok zengin Arap devletleri savaşa girer mi?

Mesela Suudi Arabistan, Hizbullah konusunda Türkiye’den bile ileridedir ki Yemen’de zaten Suudi yanlıları ile İran yanlıları bir birilerini kıtır kıtır doğrar pozisyondadır…

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Filistinli kadın ve çocuklar katledilirken, tam bir yıldır “laf” dışında tavır sergilemeyen Türkiye ve Arap kardeşlerimizin bu günden sonra Hizbullah için “kıl” kıpırdatmasını beklemek komik olur diye düşünmekteyim!

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Peki ne olacak?

Hiç belli değil!

Çok farklı yorumlar var gerçekten…

Ve tüm yorumlar, “komplo teorisi” ya da “tahmin” olmanın ötesine geçemiyor; geçemez de!

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İsrail’in Hamas’ı gerekçe gösterip saldırıya geçmesinin üzerinden tam bir yıl geçti…

Şu anda İsrail, Lübnan’a girmiş durumdadır…

Bu girişin çok kolay ama çıkışın imkansız olacağından söz edenler de var; göreceğiz!

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Şahsi görüşümdür, Türkiye – İsrail Savaşı asla çıkmaz!

Dalaşırlar, sövüşürler, karşılıklı suçlarlar, diplomatik ilişkileri keserler ama bu ikisinin kavgasına, “anneleri” asla müsaade etmez!

Aaaa, sen İsrail ve Türkiye’ye “kardeş” ve Amerika’nın da anneleri olduğunu mu söylüyorsun?

Öyle bir şey söylemedim; sadece baktığımda onu görüyorum!

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Kısacası, Hamas nedeniyle Filistinli katliamı yapılırken sesini çıkarmayan Türkiye, İsrail – İran kavgasında bence taraf olmaz!

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İsrail’in en yakını Amerika, tırmanışa geçen tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapıyor…

BM Güvenlik Konseyi, “derhal durdurun” diyor…

Almanya, İngiltere ve Amerika önderliğindeki aşırı zengin Dünya patronları diyebileceğimiz G7’ler ne anlama geliyorsa, “kısıtlama” (Restraint) çağrısı yapıyor falan…

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Olan, masum, yoksul yaşlılar, kadınlar ve çocuklara oluyor…

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Bir Pazar günü bunları yazıp da değerli vaktinizi almak istemezdim ama tüm cumartesi sabahımı bu konuya ayırdım; okuduklarımdan derlediklerimi “bence bu savaş büyümez, daha fazla yayılmaz, hele hele Kıbrıs Adası’nı fiili olarak savaş alanı içine çekmez” diye özetleyebilirim…

Haaa “yok yahu büyüyecek, yayılacak” diyenler mi?

Saygıyla okurum, dinlerim!

Her şey olabilir!