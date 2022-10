Tüketici, ‘en ucuzu’ arıyor, marketler kampanyaları artırıyor

Fehime ALASYA

Lefkoşa ve civarındaki büyük marketlerdeki ‘Alışveriş Sepeti’ndeki fiyat değişiklikleri şaşırtmaya devam ediyor… Tüketici aylık alışverişini yapmaya hazırlanırken ‘en ucuzu’ arıyor, marketler ise farklı ürünlerde çeşitli kampanyalarla fiyatları aşağıya çekmeye çalışıyor.

Kimi markette temizlik ürünleri, kimisinde kırmızı et, kimisinde ise bakliyatlarda çeşitli ürünlerde fiyatlar ‘kampanyalarla’ düşürülüyor.

Alış veriş listesinde fiyatıyla sürekli konuşulan sıvı yağ, tuvalet kağıdı, ton balığı, tereyağı gibi ürünlerde yine marketler arası fiyat farkları dikkat çekiyor.

Fiyatı her markette aynı olan tek ürün çeşidi ise bu hafta da süt ve beyaz et olurken, kırmızı et fiyatları her markette ayrı bir fiyat buldu. Market ürünlerindeki ‘kampanyalar’ bazı kasapların reyonlarına da yansıdı.

Bu hafta yapılan fiyat araştırmasında, Önder, İR-MAR, Erülkü ve Devpa Süpermarket’teki temizlik malzemeleri, market bölümü, et ve alkollü içecek reyonları mercek altına alındı.

Bazı marketlerde yumurta rafları halen boş, fiyatlar hareketlendi:

85 TL’ye de 97 TL’ye de yumurta!

Yumurta çeşitleri her markette farklı fiyat ve markada raflarda yer alamaya devam ederken, talepteki artışla boşalan raflar halen dolmadı.

Kimi marketlerde Kırnı yumurtaları hala raflarda yer almazken, kimilerinde farklı markadaki yumurtalar göze çarptı.

Fiyatlar ise geçtiğimiz haftalara kıyasla hayli hareketlendi… 30’luk Kırnı yumurtaları 85 TL civarında marketlerdi raflarda yer alırken, çeşitli ‘köy yumurtalarında’ bu fiyatlar 96,50 TL’ye ulaştı…

Fiyatlar birkaç haftada yukarıya çekildi…

Geçtiğimiz haftalarda yumurtaya yapılan %5 veya %8 arası zam, fiyatları kimi ürünlerde 10 TL’den fazla yukarıya çekmişti. Kimi marketlerde 39 TL olan 15'li yumurta fiyatları 42- 45 TL’ye yükselirken, kimisinde 30'lu yumurta 74 TL'den 85 TL'ye çıktı.

Tanesi 2,89 TL ile 3,50 TL arası değişken…

Öte yandan Alışveriş Sepeti için yapılan alışverişte Kırnı’da tanesi 2,89 TL olan yumurta ücretlerinin bazı marketlerde 3,50 TL’ye ulaştığı dikkat çekti.

“Gerekli tedbirleri alıyoruz, geçici bir durum”

Kırnı Piliçleri Pazarlama Müdürü Yahya Çukurovalı, piyasadaki yumurta eksikliğiyle ilgili son durumu YENİDÜZEN’e değerlendirdi. Çukurovalı, “Birkaç gün öncesine kadar daha iyi durumdayız, birkaç haftaya normale döneriz, üretimimiz arttı, daha da artacak” dedi.

Bazı firmalarda üretimin azaldığına değinen Çukurovalı, bu nedenle rafların boşaldığını, bunun geçici bir durum olduğunu ve kısa süre sonra çözüleceğini ifade etti.

Çukurovalı, “Gerekli tedbirleri alıyoruz. Birkaç gün öncesine kadar daha iyi durumdayız, birkaç haftaya normale döneriz, üretimimiz arttı, daha da artacak.” dedi.

Beklenmedik talep yumurta reyonlarını boşaltmıştı…

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz hafta ülkedeki yumurta tüketiminin bir anda artması birçok marketin yumurta reyonlarının boşalmasına neden olmuştu.

Hem ülkedeki yumurta üretiminde büyük bir paya sahip olan Kırnı Piliçleri, hem de çeşitli diğer markaların yumurtaları reyonları doldurmaya yetmemişti. Özellikle 30’lu yumurta kolilerinde neredeyse hiçbir markette görmek mümkün olmamıştı. YENİDÜZEN’in ulaştığı yumurta üreticileri, kış mevsiminin gelmesi, havaların soğumasıyla tüketimin artması, kış turizmi, ülkedeki öğrenci sayısının artması gibi faktörlerin de piyasadaki eksikliğe neden olduğunu belirtmişti. Üreticiler, beklenmedik şekilde talebin çok fazla arttığına değinmişti.

Kampanya ete yoğun talep

Küçük Kaymaklı bölgesindeki yeni şubesinde çeşitli ürünlerini kampanya yapan Belça Süpermaket’teki indirim geçtiğimiz haftadan bu yana devam ediyor.

Marketteki kampanya ürünler arasında en çok et fiyatlarının talep gördüğü dikkat çekti. Kasap reyonu indirimlerinin 5 Kasım tarihine kadar devam edeceği kaydedildi.

Yoğun talep üzerine geçtiğimiz haftadan bu yana yenilenen kampanyalı ürünlerin stoklarla sınırlı olduğu ifade edildi.

Marketteki bazı kampanyalı ürün fiyatları ise şöyle:

Somun ekmek: 4,99 TL,

Validem Baldo Pirinç 800GR.: 21,90 TL

Zwan Bif-340 Gr.: 35,90 TL,

Con Türk Kahvesi: 20,90 TL.

Kasap reyonundaki indirimli ürünler:

Tosun yağlı kıyma: 160,00 TL

Tosun az yağlı kıyma: 174,00 TL

Tosun yağsız kıyma: 185,00 TL

Tosun yağsız kuşbaşı: 189,00 TL

Tosun yemeklik kuşbaşı: 179,00 TL

Kuzu but: 159,00 TL

Kuzu kol: 149,00 TL

Kuzu gerdan: 144,00 TL

Kuzu döş: 130,00 TL

Kuzu takım ciğer: 125,00 TL

Kuzu pirzola: 179,00 TL

Kuzu şiş: 199,00 TL.