Trafikte can vermek kader değil, ihmalin sonucudur

Bu yazı, abim Ali Gargınsu’nun anısını yaşatmak için ve trafikte hayatını kaybeden tüm sevdiklerinizin sesi olmak için yazıldı. Başka ışıklar sönmesin…

6 aydan uzun süredir sizlerle ağız, diş ve çene cerrahisi üzerine yazılar paylaşıyorum. Bugün ise konuyu biraz değiştirerek, Kıbrıs’ta yaşayan her bireyin hayatını doğrudan etkileyen çok daha önemli bir meseleyi ele almak istiyorum.

Bu yazıyı, 25 Mayıs 2014’te geçirdiği motosiklet kazası sonucu aramızdan ayrılan, hayatımda en çok emeği olan canım abim Ali Gargınsu’nun anısına ithaf ediyorum.

Başka Aliler, Arınlar, Selinler, Erhanlar, Cumalar, Cemreler, Gizemler, Kenanlar, Asyalar ölmesin….

Bu isimlerin nicesi yüreğimizde her gün bizimle yaşamlarımız da bize eşlik ediyor, her gün gazete haberlerinde gördüğünüz isimlerin ardında bir aile de yok oluyor, hayata tutunamıyor eksik kalıyor.

Kıbrıs’ta Trafik: Sessiz Bir Salgın

Kuzey Kıbrıs’ta trafik kazalarında hayatını kaybedenlere dair hâlâ kapsamlı bir veri tabanı ya da etkin bir devlet politikası bulunmuyor. Oysa bu sadece rakam meselesi değil, her biri bir hayat, bir aile, bir gelecek…

Trafik güvenliği; sadece güvenlik değil, sağlık, eğitim, altyapı ve hukuk gibi birçok alanı ilgilendiren çok boyutlu bir kamu politikasıdır. Kıbrıs’ın kuzeyinde her gün bir trafik kazası haberiyle uyanıyoruz. Her gün bir eve ateş düşüyor…

Gerçekler Acı ve Görmezden Geliniyor

Yenidüzen’in özel haberine göre 2014–2024 yılları arasında Kuzey Kıbrıs’ta trafik kazalarında 400 kişinin üzerinde hayatını kaybedenler oldu. 2025’in ilk aylarından bu yana ise onlarca can daha yitip gitti. Ben bu yazıyı yazmaya başladığımdan beri üç yaşam feneri daha söndü.

Bu oran, Avrupa ortalamasının üzerinde. Nüfusu düşük ama araç sahipliği oranı yüksek olan Kıbrıs gibi ülkelerde bu tür kayıpların etkisi yalnızca sağlık sistemiyle sınırlı kalmaz; toplumsal, ekonomik ve psikolojik etkileri de derindir.

Bu Kazaların Başlıca Nedenleri:

• Aşırı hız

• Yetersiz denetim

• Eksik ve güvensiz altyapı

• Trafik eğitimi ve kültürünün eksikliği

Trafikte sevdiklerini kaybeden ya da her gün bu riskle yaşayan bizler artık daha yüksek sesle konuşmalıyız.

Devleti yönetenlerin bu sorunu ancak kendi evlerine ateş düştüğünde fark etmelerini beklememeliyiz.

Bu ülkede çoğu zaman bir kaza yaşanmadan yol yapılmaz, bir can gitmeden önlem alınmaz.

Oysa biz soruyoruz: Neden önce birinin ölmesi gerekiyor?

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Çözüm Var:

Bizleri duyun…

Ulusal Trafik Güvenliği Stratejisi (UTGS) Şarttır

Avrupa’nın neredeyse tamamında uygulanmakta olan Ulusal Trafik Güvenliği Stratejisi (UTGS), artık Kıbrıs’ın kuzeyinde de hayata geçirilmelidir.

1. Eğitim ve Bilinçlendirme

• Anaokulundan itibaren zorunlu trafik eğitimi müfredata eklenmeli

• Eğitim, sadece gazetelere poz vermekle sınırlı olmamalı, kalıcı farkındalık yaratmalı

• Ehliyet alım süreci sıkılaştırılmalı; psikoteknik testler ve sınav kalitesi artırılmalı

• Kamu spotları, medya kampanyaları ve STK destekli projeler yaygınlaştırılmalıdır

2. Veri Tabanı ve Dijital Denetim Sistemleri

• Kazaların nedenleri, yerleri, yaş ve cinsiyet gibi bilgiler dijital sistemlerde düzenli olarak kaydedilmeli

• Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) yaygınlaştırılmalı

• Anlık radar kontrolleri ve mobil denetimler artırılmalıdır

3. Altyapı Reformu ve Güvenli Yol Tasarımı

• Kaza noktaları belirlenmeli, önlem alınmalı ve yeniden yapılandırılmalı

• Kavşak düzenlemeleri, yaya geçitleri, bisiklet yolları ve ışıklandırmalar artırılmalı

• Gece görüşünü artıracak sistemler güçlendirilmeli

•Ülkeye gelen motorların güç testi,yol testi gibi altyapı özelliklerine göre izin verilmeli.

•Motorcular için özel alanlar oluşturulmalı, eğitim programları sonrasında ehl-i belgesi verilmelidir.

4. Kaza Sonrası Müdahale Mekanizmaları

• Ambulans erişim süresi en fazla 10 dakika olmalı

• Bölgesel travma merkezleri kurulmalı, ilk müdahale hayat kurtarıcı basamak olduğu bilinmeli.

• Kazazedelere yönelik adli ve tıbbi süreçler hızlandırılmalı.

• Temel sağlık ve ilk yardım eğitimleri halka ücretsiz verilmelidir.

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Unutmayalım: Trafik Güvenliği Bireysel Değil, Toplumsal Bir Sorumluluktur

Bu koltuklara sadece oturmak için değil, vatandaşın canını korumak için gelen tüm yetkililere sesleniyorum:

Bir evladın, bir kardeşin, bir annenin acısı size uğramadan da harekete geçin.

Bu yazı, abim Ali Gargınsu’nun anısını yaşatmak için ve trafikte hayatını kaybeden tüm sevdiklerinizin sesi olmak için yazıldı.

Başka ışıklar sönmesin…