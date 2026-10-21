Basat: Yeşilırmak’ta bir Akdeniz foku (Monachus monachus) ölü olarak bulundu

Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, bugün Yeşilırmak‘ta bir Akdeniz fokunun (Monachus monachus) ölü olarak bulunduğunu ve kesin ölüm sebebinin nekropsi sonucunda aydınlatılabileceğini belirtti.

Akdeniz foklarını korumak için hâlâ hayattayken yapılabileceklerin, öldükten sonra yapılabileceklerden çok daha fazla olduğunu belirten Basat, “Sayıları bu kadar azken, tek birini bile kaybetme lüksümüz yok…”

Sosyal medya hesabından fotoğraflar eşliğinde açıklama yapan Basat, bugün Yeşilırmak’ta bir Akdeniz fokunun (Monachus monachus) ölü olarak bulunduğunu söyleyerek, kesin ölüm sebebinin şu anda devam etmekte olan nekropsi sonucunda aydınlatılmasını ümit ettiklerini belirtti.

Basat, “Dünya genelinde yalnızca 800–1.000, adamızda ise 20–22 kadar bireyin yaşadığı tahmin edilen Akdeniz fokları, dünyanın en nadir deniz memelileri arasında yer alıyor. Bu kadar küçük bir popülasyonda kaybedilen her birey, yalnızca bir can kaybı değil, aynı zamanda türün geleceği için de ciddi bir kayıp” dedi.