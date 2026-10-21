Çatalköy Esentepe Belediyesi ve Çatalköy İlkokulu’na ziyaret

Girne milletvekili adayları ve belediye meclis üyesi adayları, Çatalköy Esentepe Belediyesi binasında görev yapan çalışanları ve Çatalköy İlkokulu’nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen adaylar, yerel yönetim politikaları ve eğitim alanındaki konuları ele aldı.

Adaylar, herkes için hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirterek ülke için güzel günlerin yakın olduğu mesajını verdi.