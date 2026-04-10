Çok gerginiz ve sinirliyiz!

Trafik kurallarına, levha ve işaretlerine de uymuyoruz!

Hatta çok daha ileri gideceğim, bugün ülkede araç kullanan sürücülerin ciddi oranı, birçok kuralı, örneğin yaya geçidinde durmak zorunda olduğunu; bazı kavşaklardaki “dur” işaretlerini anlamıyor; anlasa da takmıyor veya yeterli dikkati göstermiyor!

Sonuç?

Ölümlü kazalar tabii ki!

Geçenlerde Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ilginç bir dava sonuçlandı…

Dava, Kıbrıslı Türklere ait araçlar için muayenesiz seyrüsefer verildiği iddiasıyla açılmıştı…

Davayı açanlar, “hukuki eşitlik” ve “güvenlik” talep ediyordu… Ve bana göre kesinlikle haksız değillerdi!

Trafik güvenliği açısından ara muayenesi hayatidir…

Yasal eşitlik de kaçınılmazdır…

Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi 4 Rum vatandaşın daha önce alt mahkemede de reddedilen temyiz başvurusunu reddetti.

“Bu uygulama bize karşı ayrımcılık” diyen 4 Rum vatandaşa mahkeme özetle şöyle yanıt verdi:

“… Kuzeyden gelen araçlar Kıbrıs Cumhuriyeti kontrolündeki bölgede geçici olarak bulunuyor… Sınırda görsel kontrol (ilk denetim) yapılıyor ve gerekirse teknik kontrole yönlendirilebiliyor… Hukuken ayrımcılık yoktur…”

Ve dün İngiliz gazetelerinden birinde şöyle bir haber manşetten verildi:

“… İngiltere ehliyet sınavını geçemeyen ancak yurt dışı ehliyetiyle araç kullanmaya devam edebilen bir sürücü, emekli bir kişiyi öldürdü. Bu olay, sürücülerin ehliyet almadan araç kullanmaya devam etmelerine olanak tanıyan bir boşluğu ortaya çıkardı. Aileler ve milletvekilleri, yol kullanıcılarını korumak için kuralların sıkılaştırılmasını, daha iyi kontrollerin yapılmasını ve hızlı bir reform gerçekleştirilmesini talep ediyor…”

Evet, KKTC bana göre lüks ve yeni araba cennetidir…

Ama KKTC, kesinlikle en basit araç muayenesinden geçmemesi gereken belki de yüzlerce aracın her an yollarda olduğu bir ülkedir…

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, belki sayıları çok azdır ama yollarımızda kayıttan dahi düşmüş araçlar vardır…

Ve yine çok iyi biliyoruz ki, yollardaki seyrüsefersiz yani muayenesiz ve / veya sigortasız araç sayısı çok yüksektir!

Ve herkes gayet emindir ki, KKTC ülkesi, İngiltere’deki ölümlü kazaya karışan cinsten sürücü doludur!

Örnek mi vereyim?

Aracıyla kaza yapan bazı sürücülerin kaybolduğu yönündeki haberler çoktur…

Bir yakınıma, içerisinde bir sürücü iki de yolcunun bulunduğu araç çarptı…

Üç kişi de yabancıydı…

Vurdular, araçtan inip kaçtılar, bir küçük köpeciklerini ve boş alkol şişelerini de araçta bıraktılar…

İki kadın sürücüyü, geçenlerde, tek yön çıkış yaptıkları için uyarmak istedim, “buradan çıkmayın” dedim, aşağıladılar…

Üzgünüm ama yabancıydılar!

“Dur” levhasını görmeyip hızını hiç kesmeyen bir başka kadın sürücüyü uyardım, “ayy çok kabasınız” tepkisini aldım!

Türkiye’de trafik akışı sağdandır…

Çember alışkanlığı veya uygulaması yoktur…

KKTC’de araç kullanmak; hele hele benim gibi bisiklet sürmeye kalkmak; intihara teşebbüsle eşdeğerdir diye düşünüyorum!

Çözüm mü?

Bunları yazdığım için özellikle “Türkiye düşmanı” hatta “yabancı düşmanı” diye saldırmaktan başka çözüm üreten yoktur!

Ne yazık ki!

Oysa çözüm gerçekten basittir…

En iyi şekilde eğitim vereceksiniz, sınava sokacaksınız, hakkı olan – hak eden elbette sürsün!

Melania; Kongre beni araştırsın!

Amerikan Başkanı’nın karısı Melania Trump’la ilgili olarak, “Jeffrey Epstein” iddiaları Amerika’nın ve tabii ki Dünya’nın gündemini oluşturuyor…

Fotoğrafta gördüğünüz gibi İngilizlerin en ciddi gazetelerinden Daily Telegraph konuyu dün ön sayfasından büyük bir fotoğrafla duyurdu.

Amerika’da birçok yayın organı, Melania’yı, Trump ile tanıştıran kişinin Jeffrey Epstein olduğunu iddia ediyor…

Melania ise Epstein ile herhangi bir ilişkisi olduğunu reddederek, onları birbirine bağlayan iddiaların ve görüntülerin asılsız olduğunu savunuyor...

Melania, basına açıklama yapıyor ve “Beni Trump ile tanıştırmadı. Trump ile bir partide tesadüfen karşılaştık” diyor…

Ayrıca, Amerikan Kongresi'ni, gerçekleri ortaya çıkarmak ve olası suç ortaklarını tespit etmek için soruşturma başlatmaya çağırıyor…

Bir anlamda, “beni araştırın, temizim” demeye getiriyor!

Ne kadar araştırılabilir?

Bilemem!

Amerikan demokrasisi bilebilir!

Veya Amerika’daki yargı bağımsızlığı!

İran Savaşı, bu dosyalarla ilgili olarak başlatıldı!

Bu iddia çok güçlü bir iddia!

Şimdi eğer savaş durursa, Trump’ın Epstein dosyaları yeniden piyasaya sürülebilir!

E ne yalan söyleyeyim, merakla ve heyecanla izliyorum!

Melania’nın, eğer Epstein’in “kullandığı” kadınlardan biri olduğu kanıtlanırsa; ortalık daha da karışacak gibime geliyor…

Ve açıkçası yazmakta zorlanıyorum!

Melania bir kurban mıydı mesela?

Nasıl bir kurban bilemem ama şu anda Amerika’nın “First Lady”si!