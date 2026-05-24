Son pişmanlık!

Türkiye’de son anketler, CHP’nin belki de son 26 yılda ilk kez AKP’nin çok önünde olduğunu gösteriyordu…

Ne yapılmalıydı?

CHP’nin oylarını düşürmek için bir yöntem bulunmalıydı!

Yargı!

“Efendim yargı haklıdır, doğru karar ermiştir, kurultayda hile mile yapılmıştır!”

Bu iddia ile ilgili olarak veya bu konuda kimseyi ikna edemezsiniz!

Ortada müthiş bir oyun vardır ve bu oyun, AKP hakimiyetinin ve tabii ki mevcut düzenin sürdürülmesi için oynanmıştır!

Haaa buna inanırsınız inanmazsınız, piyonsunuz değilsiniz; sonuçta kim kaybedecek?

CHP ve Türkiye kaybedecek!

Demokrasi daha da tahrip olacak!

Erdoğan’ın tek adamlığı daha da pekişecek!

Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındakiler, iyi niyetle bile olsa, “haklı olan biziz” demeye devam ettiği müddetçe, öyle veya böyle CHP kan kaybedecek ve AKP’yi ya da Erdoğan’ı “demokratik” bir usulle yenme şansı sıfıra düşecek!

Türkiye, iyi incelerseniz, Nazi Almanya’sını yaratan “Propaganda Bakanlığı” benzeri örgütlenmelerle yönetiliyor…

Sosyal medya, genel medya, yazılı basın, televizyonlar ağırlıklı olarak mevcut iktidara çalışıyor…

Azıcık yoldan ayrılanın – bir zamanlar en baş yalaka olmuş olsa bile anında ayağı kaydırılabiliyor!

Peki KKTC?

KKTC’de de Türkiye’dekine benzer bir korku egemenliği çoktan kuruldu…

Geçmişte bu korku egemenliği “harbiye – mülkiye” kontrolündeydi; yaklaşık 20 yıldan bu yana ise “şeriat – mafya” ikilisine geçti!

Bir yandan toplumun nüfus yapısını ağır bir şekilde değiştirdiler; öte yandan bu değişimin içine çok ciddi bir baskı grubu oluşturabilecek miktarda “şeriat yanlısı tarikatları” taşıdılar; aynı anda da her ihaleden pay alan veya her ihaleyi kazanan bir yapı kurdular!

Mülkiye monşerleri destekli militarist Denktaş rejimini tamamen bitirip, kendilerine biat eden işbirlikçi bir sistemi oturttular!

Çok basit bazı örnekler vereyim…

Mesela külliye bile çok para basan bir “kirlilik” ihalesi ya da yapısından başka bir şey değildir!

Külliye, ciddi para kazanmak maksadıyla yapılmış bir kazıktır sadece!

Kıbrıs Türk toplumuna hediye falan değildir!

Bildiğiniz kazık!

Ve içinde cami de olması, kabul edilebilir bir ahlak anlayışı olmamalıdır!

Külliye, bağımsız – egemen – eşit KKTC’nin idari anlamda kontrolünde bile değildir!

Külliyenin inşaatı, yasadışı olarak elimizde olan ganimet toprak üzerine yapılmıştır; KKTC’nin ilgili yasal birimlerinden izin alınmamıştır; ekilen ağaçlar bile ülkeye “sınır müfredatına aykırı” şekilde getirilmiş veya getirilmektedir!

Haaa çok basit bir örnek daha verelim; ülkedeki ihalelerin birçoğu da yasadışıdır…

Polise; “rüşvet verdim” diye sayfalar dolusu itirafta bulunan bir iş insanı hala ihalelere katılmaktadır!

Oysa İhale Yasası açıktır; bu tip kişilere en az iki yıl ihaleye katılma yasağı söz konusudur!

Müteahhitler Birliği bu konuda sessizdir, neden?

Merkezi İhale Komisyonu zaten kirlendiği kadar kirlenmiştir ve şu anda bu konuda pasifizedir!

UBP’yi kurtarmak iddiasıyla, daha önce partiyi darmadağın eden ve arka arkaya UBP’nin aldığı üç seçim hezimetinin tek sorumlusu olan kişi yeniden ülkeye gelmiştir…

UBP’ye sürekli ayar vermeye çalışan iki veya üç eleman, bu kişiyi Tayyip Erdoğan’ın gönderdiğini iddia edip, UBP Genel Başkanı dahil herkese korku salmaya çalışmaktadır…

Neredeyse tüm vekiller, bunu bildikleri halde, yine de bu dilbandiden korkar haldedir!

Okullarımızda tehlike vardır…

Ülkede, ciddi anlamda şeriat örgütlenmeleri söz konusudur…

Eskinin “egemen grubu” olan Türk Silahlı Kuvvetleri de çok ilginçtir; inanılmaz sessiz ve içe kapalı görünmektedir ama açıkça söylemek lazım, az aklı çalışan normal bir Türk ya da KKTC yurttaşı, var olan yapının “patlamaya hazır bomba” olduğunu görebilmektedir…

Erdoğan, kaç yıl daha imparatorluğunu sürdürebilecektir?

Erdoğan’dan sonra yerine gelebilecek isimler konusu da zaman zaman bazı sosyal medya paylaşımlarında dillendirilmektedir!

Ancak çok iyi bilinen bir gerçektir ki; Erdoğan’dan sonra, Erdoğan kadar etkili ve de yetkili bir “lider” ya da “diktatör” yaratılması mümkün olmamakla birlikte; Türkiye’yi hem yakın hem de uzak gelecekte “iyi bir görüntü” beklemediğini söylemek, çok da yanlış bir tahmin olmayacaktır!

Biz mi?

Çok üzgünüm ama tek çaremiz, federal çözümle, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortağı olmayı başarıp, (nasıl başaracaksak tabii ki) Avrupa’ya kapağı atmaktır!

Çok karmaşık bir yazı oldu, kabul ediyorum ama eğer Kıbrıs sorunu çözülmezse; Türkiye’de yaşanacak en küçük bir kaos ki bu kaos bana göre çok da küçük olmayacak gibi durmaktadır; bizi tamamen – geri dönmeyi düşünmeksizin kaçmaya ya da sokakta – bazı filmlerdeki gibi – yok edilmeye kadar götürebilecektir!

Allah sonumuzu hayır getirsin!

Biz yapamadık!

Geçen gün Gönyeli’de iki insanın kavgasına şahit oldum…

Araya girip “kavga etmeyin” demeye çalıştım…

Ara mahallede kullandığı minibüsü biraz hızlı süren kişi, mahallelinin kızgınlığına maruz kalmıştı…

O kişiyi araca girmesi için ikna etmeye çalıştım, oldukça kibar biriydi…

Gönyelili kızdı ve şöyle dedi: “Biz Ruma karşı bu günler için mi savaştık?”

Ne yazık ki, Kıbrıslı Türkler öyle bir noktaya getirildi…

Geçmişte can pahasına direnenler, haliyle yaşlanıp birer birer ölüyor ama giderken, ne yazık ki o “şanlı direniş günlerinden pişmanlık duyarak” gidiyorlar!

Son pişmanlık mı?

Pişman olan da kalmayacak çok yakında!

Eşit ve egemen devletten manzaralar…

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, dayanışma belirtmiş…

Bu haberin sosyal medyada çeşitli haber siteleri tarafından paylaşımı yapıldı…

Ve altında haliyle onlarca yorum…

Ancak benim en çok dikkatimi çeken yorum, bilinen bir UBP üyesinin CTP liderine hitaben yaptığı yorumdu; “… Artık hiç iktidara gelemezsiniz”…

Acı ve bilinçaltından gelen bir itiraf!

CHP’ye, demokrasiye destek verdiniz ha; AKP sizi asla KKTC’de iktidar yapmaz!

Eşit ve egemen KKTC mi demiştiniz?

Hade be o yanı!

Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu’ndaki 870 sandalyenin 56’sı için dün seçim yapıldı… Keşke, kalan 24 sandalye için de yapabilsek!!! Neyse; bu 56 sandalyenin 19'u Lefkoşa bölgesinden, 12'si Limasol bölgesinden, 11'i Gazimağusa bölgesinden, altısı Larnaka bölgesinden, beşi Baf bölgesinden ve üçü de Girne bölgesinden milletvekillerine ait olacak… Seçimlere 753 aday katılıyor. Seçilenler beş yıllık bir dönem için görev yapacak ve bu dönem 2031'de sona erecek…