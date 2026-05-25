Bir bayrama daha, mutsuz, buruk ve kaygılı giriyoruz

Bölgemizdeki savaşın henüz bitmemesinden, Türkiye’ de CHP ile ilgili mutlak butlan mahkeme kararının yarattığı siyasi ve ekonomik huzursuzluk ve ülkemizdeki başta ekonomik, sosyal ve politik sorunlardan dolayı, halkımız, mutsuz, kaygılı ve buruk bir bayram geçirmeye hazırlanmaktadır.

Başta petrol ile gaz fiyatlarının ve bir miktar döviz kurlarının yükselmesi, KKTC’ de enflasyonu ve pahalılığı daha da artırmaktadır. Bu bağlamda, Nisan ayı enflasyonu yüzde 4.62 olarak açıklandı. Mart ayına göre 2 kat fazla. 4 aylık enflasyon da, yüzde 12.02 oldu. Yıllık enflasyon ise, ( Geçen Nisan’ dan bu Nisan’a) yüzde 38.15’ e ulaştı.

Petrol fiyatlarında görülen artışlar, başta taşımacılıkta, tarımda, sanayide olmak üzere, pek çok mal ve hizmetlerin fiyatlarında yükselişler yaratmaktadır.

Öte yandan,elektriğe yapılması beklenen yüksek oranlı zam, ülkedeki pahalılığı daha da artıracaktır. Elektriğe zam gelmesi, ana girdi maddesi olması nedeniyle, hem tüm mal ve hizmetlere zam olarak yansıyacak, hemde halkın ödediği elektrik faturaları kabaracaktır.

Bayram arifesinde, vatandaşlarımız ,ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak bunalmış durumdadır. Dar ve orta gelirliler, pahalılıkla boğuşmakta, borçlarını ödemekte zorluk çekmekte, kredi kartı borçları da günden güne çoğalmaktadır.

4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarını oluşturan açlık sınırı, Nisan ayı sonu itibarıyle, 42 bin 553 TL’ ye, yoksulluk sınırı ise 229 bin 522 TL’ye ulaşmıştır. Aylık asgari ücret ise, net olarak yaklaşık 52,5 bin TL’ dir. Asgari ücret, açlık sınırı ile iyice yakınlaşmıştır. Görüldüğü üzere, asgari ücret artsa bile, belli bir süre sonra erimektedir.

Gıda fiyatları da, ülkemizde günden güne artmaktadır.Genel enflasyon ve gıda enflasyonunda Avrupa’ da birinciyiz. Dar gelirlilerin maaşları, mutfak masraflarını bile karşılamaktan uzaktır.

Açlık sınırının altında geliri olan çok sayıda insanımız vardır. Özellikle, sosyal yardım ve engelli maaşı alanlar perişandır.Bu insanlarımızın maaşları mutlaka iyileştirilmelidir.

Temennim, bölgemizdeki savaşın erken zamanda bitip, petrol fiyatlarının inmesi, döviz kurlarının dengeli bir seyir izlemesi ve pahalılığın daha da artmamasıdır.. Aksi halde, halkın ve sektörlerin ekonomik durumları daha da bozulacaktır.

Kıbrıs kültürünün ve bayramların vazgeçilmezi olan mangal keyfi, et fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı birçok ailede yapılamamaktadır.Halkımızın önemli bir bölümü, pahalılıktan dolayı, evine çok seyrek et almaktadır. Mangal yakılırsa da, çoğunlukla tavuk eti kullanılmaktadır.

Ülkemizdeki ekonomik ve sosyal manzara olumsuzdur.Halkımız da, doğal olarak böyle günlerde eski bayram günlerini ve özellikle çocukluğundaki bayramları özlemektedir.

Eski bayramlarda, fakirlik, göçmenlik vardı. Ama, bugüne göre sevgi ve saygı daha fazlaydı. İnsanlar daha mutlu ve az ile yetinebiliyorlardı.

Eski bayramlarda, ailelerin, ne kadar fakir olsalar bile, bütçelerine uygun fiyatlarda, çocuklarına yeni kıyafetler alması ve harçlık vermesi çok önemliydi. Şimdi ise, birçok aile bunu yapamamaktadır.Çocuğuna harçlık vermrkte zorlanan veya çok az harçlık veren aileler bulunmaktadır.

Eski bayramları özlerken, aslında eski bayramlardaki güzel insanları ve samimiyeti de özlediğimizi düşünüyorum. İmkanlar çok olmasa bile, bireysel ve toplumsal huzur, şimdiye göre çok daha fazlaydı.

Bizim çocukluğumuzun bayramlarını düşündüğüm zaman, şimdiye göre, çok mutlu zamanlar geçirdiğimizi ve çok şanslı olduğumuzu samimiyetle söyleyebilirim.

Hayat mücadelesi sürerken, bir çok güzelliği, değeri ve duyguyu unutuyoruz, Keşke, bayram günlerindeki mutluluk duygusunu, hayatın her döneminde hissedebilsek.

Kişilerin mutlu bir çocukluk yaşamaları, arkadaşları, anne ve babaları ile birlikte kaliteli vakit geçirmeleri, komşuluk ilişkilerinin güçlü olması, onları daha sosyal bireyler yapabiliyor.

Halkımızın, yarın başlayacak kurban bayramını kutlarken, savaşların bittiği bir dünyada yaşamak en büyük dileğimizdir. Çocukluğumuzdaki bayramlar tadında, sevgi, saygı, dayanışma içinde, sağlık, refah, barış dolu, kazasız, belasız nice mutlu bayramlar dilerim.