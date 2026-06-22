Trafiğe bir can daha

Yeşilyurt'ta günün ilk saatinde meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki Cemil Taşkan hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza bugün 00.30 sıralarında Yeşilyurt'taki Ecevit Caddesi'nde gerçekleşti.

37 yaşındaki Hasan Güvenir, yönetimindeki NT 427 plakalı çöp kamyonu ile yolun sağ şeridi içerisinde bir evin önündeki çöpleri almak için durduğu sırada, cadde üzerinde batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden 41 yaşındaki Cemil Taşkan yönetimindeki PF 213 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan PF 213 plakalı motosiklet yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp durdu.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cemil Taşkan, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Çöp kamyonu sürücüsü Hasan Güvenir ise kaza sonrasında tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.