TEREKE İLANI

Tereke İstida No: 144 /2024

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde.

Lefkoşa Tenfiz Salahiyeti.

Merhume Keziban Paşa Hüseyin n/d Keziban Hüseyin Derviş n/d Keziban Hüseyin n/d Keziban Akadalı meselesi hakkında.

Merhume Keziban Paşa Hüseyin n/d Keziban Hüseyin Derviş n/d Keziban Hüseyin n/d Keziban Akadalı terekesine tereke idare memuru tayini için 8 günden sonra Lefkoşa Tereke Kayıt Kalemine müracaat edileceği bildirilir.

(Mehmet Salih Pehlivanoğlu) Tereke İdare Memuru