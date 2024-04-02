Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. TEREKE İLANI
TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

A+A-

İ L A N

Müteveffa Mehmet Zeki Pasha n/d Mehmet Zeki n/d Mehmet Zeki Paşa n/d Mehmet Zeki Osman Paşa Terekesine Tereke İdare Memuru olarak atanmak üzere Gazimağusa sakinlerinden 1630195984 kimlik kartı hamili Ratibe Altunç ve 4420234753 kimlik kartı hamili Selcan Şenkurt Yeşilbulut, 20/03/2024 tarihinde 83/2024 Sayı No’lu dilekçe ile başvurmuş bulunmaktadırlar.  

Mehmet Zeki Pasha n/d Mehmet Zeki n/d Mehmet Zeki Paşa n/d Mehmet Zeki Osman Paşa Terekesine Tereke İdare Memuru olarak Ratibe Altunç ve Selcan Şenkurt Yeşilbulut’un tayinine itiraz etmek isteyen  herhangi bir alakadar şahıs, bu ilanın yayınından itibaren en geç (8) gün zarfında Gazimağusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz  Mukayyitliğine itiraz etmelidir.  Aksi ahvalde (8) gün hitamında Ratibe Altunç ve Selcan Şenkurt Yeşilbulut, Müteveffa Mehmet Zeki Pasha n/d Mehmet Zeki n/d Mehmet Zeki Paşa n/d Mehmet Zeki Osman Paşa Terekesine Tereke İdare Memuru olarak atanabileceklerdir.

 

Tarih: 02/04/2024

 

                                                                                    Hakkı Önen

                                                                                                                                (Avukat)

                                                                                                                    

Bu haber toplam 68 defa okunmuştur