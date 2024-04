TEREKE İLANI

İ L A N

Müteveffa Mehmet Zeki Pasha n/d Mehmet Zeki n/d Mehmet Zeki Paşa n/d Mehmet Zeki Osman Paşa Terekesine Tereke İdare Memuru olarak atanmak üzere Gazimağusa sakinlerinden 1630195984 kimlik kartı hamili Ratibe Altunç ve 4420234753 kimlik kartı hamili Selcan Şenkurt Yeşilbulut, 20/03/2024 tarihinde 83/2024 Sayı No’lu dilekçe ile başvurmuş bulunmaktadırlar.

Mehmet Zeki Pasha n/d Mehmet Zeki n/d Mehmet Zeki Paşa n/d Mehmet Zeki Osman Paşa Terekesine Tereke İdare Memuru olarak Ratibe Altunç ve Selcan Şenkurt Yeşilbulut’un tayinine itiraz etmek isteyen herhangi bir alakadar şahıs, bu ilanın yayınından itibaren en geç (8) gün zarfında Gazimağusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Mukayyitliğine itiraz etmelidir. Aksi ahvalde (8) gün hitamında Ratibe Altunç ve Selcan Şenkurt Yeşilbulut, Müteveffa Mehmet Zeki Pasha n/d Mehmet Zeki n/d Mehmet Zeki Paşa n/d Mehmet Zeki Osman Paşa Terekesine Tereke İdare Memuru olarak atanabileceklerdir.

Tarih: 02/04/2024

Hakkı Önen

(Avukat)