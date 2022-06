Tangoneva’dan tangolararası bir yolculuk

Murat OBENLER

AB Festivaller Birliği üyesi olan Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin 24.’cüsü 14 Haziran günü Bellapais Manastırı’nda yer alan Tangoneva Topluluğu’nun konseri ile sürdü. Ayşe Nil Ülgener( Piyano),Yonca Sülün (Keman),Gaye Süslüoğlu ( Keman),Ayşe Didem Hekimoğlu(Viyola),Jülide Canca Eke (Viyolonsel),Ceren Akçalı (Kontrabas) ve vokal ile anlatıcı olarak Ali Pınar’dan oluşan Tangoneva Topluluğu düzenlemelerini Yusuf Yalçın’ın yaptığı tango parçalarını seslendirdiler.

Gecede topluluk tangonun tüm duraklarına uğradı

Ali Pınar’ın tango tarihinin başlangıcından günümüze kadar bu müziğin gelişim sürecini, icra edilen eserlerin hikayeleriyle birleştirerek anlattığı gecede sanatseverler adeta tarihte bir tango yolculuğuna çıktı. Başta aşkın ve tutkunun müziği ve dansı olarak da adlandırılan tangonun doğum yeri olan Arjantin olmak üzere Fransa,İtalya,Almanya,Rusya ve Türkiye gibi ülkeleri ziyaret eden tango yolculuğu ile dinleyiciler unutulmaz bir gece yaşadı.



Piazzola’dan Gardel’e,Exposito’dan Ferrer’e, Solanas’tan Erdener’e uzanan gece

Tangoneva Topluluğu festivalde Carlos Gardel ile Alfredo la Pera’dan “Por Una Cabeza”,

Charlie Chaplin’den “Beautiful Wonderfel Eyes” Kurt Weill’den “Pimp’s Ballade or Tango Ballade from Three Penny Opera”,Dmitry Schostakovıch’den “Tango from The Bolt, Ballet Suite op.27a”,Hector Stamponi ile Catulo Castillo’dan “El Ultimo Cafe” Alfred Schnittke’den “Tango,music for the feature film: Rasputin und die Agonie” 6’30), Virgilio Exposito-Homero Exposito’dan “Maquillaje”, Astor Pıazzolla’dan “Libertango”,A.Piazzolla-Horacio Ferrer’den “Balada para un Loco”, Astor Pıazzolla ile Fernando Solanas’tan “Vuelve al Sur”,Turgay Erdener’den “Lorca Tango” ve Mariano Mores’den “El Tango del Roxanne ” adlı eserleri icra ettiler.