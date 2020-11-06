'Sucuoğlu'nun ismine ÇİZİK ATTILAR'

İddialar, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan müdahale sürecinde, Hasan Taçoy'un 'Erdoğan ve AKP ekibi' ile birlikte hareket ettiği, bu ekibin, kurultayda da Taçoy'dan yana tavır aldığı, Sucuoğlu'na baskı yapıldığı yönünde... Ancak tüm bu iddialara karşı taraflar konuşmuyor ve yaşananların sebebini açıklamıyor

Uzun süren Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu toplantısını ardından 11. UBP Kurultayı’nın “yapılmayacağı” açıklandı.

UBP kulisleri "Türkiye müdahale etti" diye çalkalanıyor , resmi kaynakların resmen doğrulamadığı ancak üst düzey kaynakların kulislerde bizzat anlattığı gelişmeler!

Bizzat üst düzey UBP’lilerle konuyu görüştüm, üst düzey UBP'lilerin konuştuğu partililerden bilgi aldım, durum şu ki: “Türkiye Faiz Bey'i istemiyor"… Bunu bizzat UBP'liler söylüyor!

İddialar tüyler ürperten cinsten:

- Pazar günü başlamış operasyon! Türkiye’den bir heyet gelmiş! Faiz Sucuoğlu’na Pazartesi ve Salı günü “çekil” diye baskı yapmışlar, uzun uzun sürmüş görüşmeler! Sucuoğlu’nun önceki akşam evine giden bir grup tarafından tehdit edildiği iddiaları da konuşuluyor.

- Faiz Sucuoğlu direnmiş 2 gün boyunca, sonrasında "diğer 3 aday da Sucuoğlu’na destek" haberleri ortaya çıkınca bu kez ‘heyetin’ tavrı değişmiş.

- UBP delegeleri üzerinde “Hasan Taçoy’a nasıl seçim kazandırabiliriz” çalışması yapılmış, bakmışlar ki olmayacak bu kez kriz daha da büyümüş!

- "İki aday da çekilsin, 10 ay sonra olağan kurultayda Taçoy başkan seçilsin" fikri öne çıkmış bu kez, Çarşamba günü başlamış bu yeni kurgunun hareketi…

- Pek tabii kolay olmamış süreç, uzun uzun toplantılar vesaire… Hatta Cumhurbaşkanı’na da haber verilmiş, eğer olur da kurultay olursa Sucuoğlu başkan seçilse bile "ona hükümeti kurma görevi vermeyeceksin"…

Sonrasında yaşananlar dünkü UBP toplantısında yaşandı…

İki adayın da "çekildiği" açıklandı.

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Peki neden?

- Neden sorusunun cevabı verilmeden bu süreç atlatılamaz?

- Neden Sucuoğlu’nun başkan seçilmesi istenmedi?

- Hatta yarışa bile girmesine neden olanak sağlanmadı?

Bu iddia edilen baskıların gelmesine neden olan süreç Faiz Sucuoğlu’nun bir Türkiye ziyaretinde CHP Genel Başkanı ile görüşmüş olması mıdır? Faiz Bey'in CHP ve İyi Parti ile iyi ilişkileri olması AKP yönetimini rahatsız mı etti? Bu mu gerçekten sebep?

UBP'deki kaynakların hiçbiri bu soruların cevabını bilmiyor! Tek bilinen ve söylenen "AKP Faiz Sucuoğlu'nun üzerini çizdi"…

Şimdi 45 gün içinde UBP "başkan" seçecek ve yine iddialara göre bu kurultaya tek adayla gidilecek.

O başkan Ersan Saner de olabilir, Hasan Taçoy da…

Eğer Saner başkan seçilirse, 10 ay sonraki kurultayda bu kez "tek aday" Hasan Taçoy olacakmış…

"Mış!" Diyorum çünkü bunların hepsi kulislerde konuşulanlar…

Muhtemel kelimesi yeterli gelir mi bu iddiaların gerçeklik ya da olabilirlik durumuna? Gelmez!

Bu günden yarın sabaha UBP’de neler değişeceğini inanın kimse kestirmiyor!

Bilinen ve yaşanan hafta sonu yapılan kurultayın başkan seçemediği ve ikinci turun olmasına bir gizli elin izin vermediği…

Gerisi iddia, kulis, söylenti…

Tüm bu iddialar gerçek dışı da olabilir, bire bir gerçek de!

Ancak kameralar önünde yaşananları da, UBP’lilerin kulislerde konuştuklarını da herkes çok ama çok iyi biliyor…

Birileri bu durumun izahını yapmazsa siyasi tarihimize karanlık bir süreç olarak geçmeye aday günlerden geçiyoruz.

Sorular gayet açık ve nettir!

- UBP kurultayının ikinci turu neden yapılmadı?

- Kazanma ihtimali olan ve birinci turdan birincilikle çıkan Faiz Sucuoğlu’nun adaylıktan çekilmesi için baskı kuruldu mu?

- Sucuoğlu’nun Türkiye’deki muhalefet partileri ile olan iyi ilişkileri bu 'baskıya' neden oldu mu?

İzah edecek birileri çıkacak mı, yoksa karanlık bir süreç olarak bu olayı da tarihimize ekleyelim mi?