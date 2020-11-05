Şimdi kim daha güzel anlatacak, aslında bunun ilhak olmadığını…

‘Demokrasicilik’ oyununu oynamaya devam edecek miyiz?

Asıl soru budur!

Şimdi hangi süslü cümlelerle “mış gibi” yapacağız yeniden…

“Partimizin bütünlüğü için…”

“Milli menfaatler için…”



* * *

Bir parti kurultayını dahi yapamıyor.

İki aday yarıştan çekilmek zorunda kalıyor ve tebrik geliyor:

“Cesaretinizden dolayı kutlarım” (!)

Baskılara boyun eğmenin ve siyasette haysiyeti böylesine yerlere düşürmenin adı “cesaret” mi oldu şimdi?



* * *



Başka ne olacak?

Türkiye’den bir açıklama yapılacak ve bu karara saygı duyulduğu mu söylenecek.

“KKTC’de örnek bir demokrasi vardır ve bu hassasiyet son derece önemlidir” gibi bir kutlama mesajı olabilir örneğin…

Ya da “Avrupa Birliği müdahalesi” gibi bir komplo teorisi de!

Bu “oyun”da bir “Rumcu” olamayacağına göre (!)



* * *



Hadi geliniz hep birlikte seyredelim.

“Kim daha güzel susacak.”

“Kim daha usta kıvıracak.”

“Kim daha güzel anlatacak, aslında bunun ilhak olmadığını…”



* * *



“Bunların hepsi de aynı aslında” diyerek, siyasi partilerin tümünü tek bir kefede tartanların bu sonuçlardaki payını küçümsemiyorum elbette! Ya da ‘statüko’yu sağdan soldan besleyen ve kendi korunaklı alanları dışında etliye sütlüye dokunmayanların timsah gözyaşlarını da unutmuyorum. Müdahalecileri affetmezken, kucak açanları ve davet edenleri, sessiz kalanları ya da “birileri sokağa çıksın, bizim yerimize de bağırsın, ayağa kalksın, yazsın, çizsin, bedel ödesin de biz uzaktan izleyerek ahkam keselim” diyenlerden de tiksiniyorum. Hem şikayet eden ama hem de “ne yapalım, böyle” diye bu düzeni parlatanlar midemi bulandırıyor iyice…



* * *



Yok yok!

Asıl soru şu:

“İlhak” resmen mi açıklanacak yoksa böyle “gayrı resmi” mi devam edecek?

Hükümeti kurma görevi Büyükelçi’ye mi verilecek yoksa bir vali mi gelecek?

Gördünüz mü “demokrasi” nasıl herkese lazım!



* * *



Bir “muhtarlık seçimleri” kaldı geriye sanırım, henüz “müdahale” edilmeyen!

Pek önemi yok!

Çünkü zaten başkanlar muhtar seviyesine geldiğinde gereği de kalmıyor.



* * *



Ey bu ülkeyi ‘kurtaranlar!’

Ya da ‘kurtulduk’ diye bunu her sene rengarenk kutlayanlar.

Alınız size ‘egemen eşitlik.’

Alınız size ‘çifte devlet.’

Alınız size ‘demokrasi.’

Tepe tepe kullanınız!



* * *



Oynayınız siz kendi aranızda…

Ne kadar izin verirlerse…



