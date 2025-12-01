Soruşturulan Öğretmen mi? Sistemin Kendisi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde Öğretmenler Yasası değişiklikleri için verdikleri mücadele nedeniyle ilk duruşması bir yıl önce 24 Kasım Öğretmenler Gününde başlayan 22 öğretmenin dava süreci devam ediyor.

Ayrıca öğretmenin örgütlü mücadelesinde yer alan sendika temsilcisi 33 öğretmenin soruşturma süreci de devam ediyor.

Yani öğretmen soruşturuluyor…

Örgütsel anlamda disiplin, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde düzeni sağlamak ve korumak amacıyla bu düzeni bozan durumlara karşı koyulan kuralların bütünüdür. Ancak disiplin soruşturmalarının özü çalışanın görevi sırasında (kasti veya özensizlik sonucu) yaptığı meslek onuruna aykırı hareket ve davranışlardır.

Aslında işin esası yukarıda okuduğunuz cümlede saklıdır. Şöyle ki;

Gündemden hiç düşmeyen öğretmen soruşturmaları; öğretmenlik meslek onuruna aykırı hareket ve davranışlar değil, tam aksine öğretmenlik onurunun erozyona uğradığı gerekçesiyle yapılan eylemlerin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Şüphesiz eğitimde denetim önemlidir ve gereklidir. Elbette ki doğru, gerekli, adil ve şeffaf soruşturmalar sistemi güçlendirir. Ancak kötü yönetilen, amacı göz dağı vermek olan ve öğretmeni fütursuzca soruşturan uygulamalar sistemin kendisini sorgular hale getirir.

Dahası bir eğitim sistemi; adil, demokrasiyi benimsemiş, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünceye sahip nesiller yetiştirmek istiyorsa önce sistemin kendisi bu özellikleri taşımalıdır.

Uzayan, bir sonucu olmadığı apaçık olan belirsiz soruşturmalar, öğretmenin odaklanmasını ve pedagojik gelişimine vurulan en büyük darbe olur.

Öğrencilerin, velilerin, hatta toplum tüm kesimlerinin öğretmene, öğretmenlik mesleğine yönelik güveni zedelenir.

Öğretmenin gerginliği veya odağının dağılması, öğrencilerin öğrenme ritmini bozar, eğitimin başarısına ciddi darbe vurur.

Öğrenme sürekliliği bozulur, okulda belirsizlik artar, eğitim iklimi “güven” yerine “tedirginlik” üretir.

Sözün özü:

Adil, hızlı, şeffaf ve pedagojik hassasiyetle yürütülen soruşturmalar eğitim sistemini güçlendirir. Buna karşın ne için yapıldığı, ne murat edildiği bilinmeyen, belirsiz, geciken veya kötü niyetli soruşturmalar okul iklimini zedeler, motivasyonu düşürür, öğrenme kalitesini olumsuz etkiler.

Öğretmeni soruşturmak, sistemi soruşturmaktır. Öğretmene kötü niyetli ve fütursuzca soruşturma açmak pedagojik olarak bir işe yaramayacağı gibi ağır aksak ilerleyen sistemin tamamen çökmesine de sebep olabilir.

Anlayana Gülmece

Akıl ve Yaratıcı Çözüm

Bir akıl hastanesi ziyareti sırasında, adamın biri doktora sorar:

Bir adamın akıl hastanesine yatıp yatmayacağını nasıl belirliyorsunuz?

Doktor yanıtlar:

Bir küveti su dolduruyoruz. Sonra hastaya üç şey veriyoruz: bir kaşık, bir fincan ve bir kova. Daha sonra ise kişiye küveti nasıl boşaltması gerektiğini soruyoruz. Siz ne yaparsınız?

Adam:

Hımmm… Anladım. Normal bir insan kovayı tercih eder. Çünkü kova hem kaşıktan hem de fincandan büyük…

Hayır der doktor… Normal bir insanın küvetin tıpasını çeker…

Ders: Akıl, sadece bize sunulanların dışında yaratıcı çözümler bulmaktır.

Okumuş muydunuz?

İnsanlar huyları ve hayattaki rolleri itibariyle 3’e ayrılırlar;

Kendi oturduğu dalı kesenler,

Başkasının bindiği dalı kesmekle uğraşanlar,

Başkasının dalını kesiyorum zannıyla kendi dalını kesenler..”

Refik Halit KARAY