Siz Avrupa’yı mı hayal etmiştiniz?

Size “ayrı devlet” demişlerdi ve dağ başını duman alırken siz de inandınız değil mi?

Rektörler inanmış örneğin!

“KKTC ne zaman tanınıyor” diye sormuşlar mı acaba?

Peki, gençlerimiz dünyaya nasıl açılacak, bunu da öğrendiler mi?

“Şampiyonlar Ligi”nde ne zaman izleyeceğiz Kaymaklı’yı, Mağusa Türk Gücü’nü, Doğan Türk Birliği’ni, Baf Ülkü Yurdu’nu, Gönyeli’yi, Yenicami’yi!

***

Size “ayrı devlet” demişlerdi ya!

Meğerse “sığıntı siyaseti”ymiş bu…

TC Lefkoşa Büyükelçiliği "çok acele" diyerek göndermiş belgeyi…

Protokol istiyor.

"TC Koordinasyon Ofisi"ni reddetmişti ya gençler, yollarda, çığlık çığlığa...

"Öyle değil, böyle" diyorlar şimdi!

Piyonlar razı nasılsa...

Yeni yüzyılda “ilhak” dediğiniz de öyle paldır küldür olmuyor, siyasi nezaket içerisinde “protokoller”le ilerliyor artık (!)

***

Size “ayrı devlet” demişlerdi ya!

Anlatmak istedikleri, “dünyadan ayrı!”

Burada “şampiyon” olan gençler gidecek, Türkiye’nin “en alt ligi”nde oynayacak.

UEFA hayal ederken kulüplerimiz BAL’a yamalanacak.

Öyle mi Ersin bey?

“İki taraflı” komiteleriniz ne diyor bu işe?

“BAL” dedikleri “Bölgesel Amatör Lig!”

Yeni statümüz bu mu Tahsin bey?

Hani “toplum değiliz” diyorsunuz ya…

Neymişiz meğer!

***

“Bölgesel Amatör”e bile çağırmazlar ya, olmadı, güneye geçer, Beşiktaş ile Omonia’yı izleriz anca…

Birer de bayrak tutuşturulur seyircinin eline mutlaka…

Ersin bey nutuk sallar ardından:

“Bayrağımızı engellediler!”

Yeni devlet “nutuk devleti” çünkü...

***

Bir gelişme daha yaşandı, duydunuz mu?

21 üniversitenin 21 rektörü de okumalı ve öğrencilerine de okutmalı bunu!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde “tarihi” bir anlaşmaya imza atıldı:

“Türkçe Konuşan Ülkeler Anlaşması!”

Elbette “KKTC” yoktu (!)

Ne siyasi, ne eşit!

TRT’deki diziyle idare ediyoruz şimdilik...

Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan vardı orada...

Hatta Macaristan!

KKTC yoktu.

“Türkçe”den geri kaldı...

***

Size ne demişlerdi sahi?

“Ayrı gayrı” gibi bir şeydi...

Neydi?