KOORDİNASYONLU ENTEGRASYON

Adı Koordinasyon Üst Kurulu…

Kim kuracak?

Türkiye Cumhuriyeti…

Nerede kurulacak?

KKTC’de…

Ne yapacak?

KKTC gençliğini, eğitimini, kültürünü ve sporunu ‘koordine’ edecek.

İki sene evvel getirdiler, toplumsal tepkilere rağmen meclisten geçti, ama Anayasa Mahkemesi bazı maddelerini Anayasa’ya aykırı bulunca, oracıkta kalıverdi.

Şimdi geri geldi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği bir kez daha KKTC makamlarına ‘Alın bakın, acele karar verin’ diyerek bazı metinler yolladı.

Tek bir metin yok ortada… Birkaç versiyonu dolanıyor etrafta… Hangisi ‘son şekli’ belirsiz… Kimilerine göre hiçbiri son şekli değil… Taslak tartışılıyormuş.

Yakında hükümetin önüne konulacak. UBP-DP-YDP azınlık kabinesi de altına imzayı basacak.

Sonra meclise gelecek, çünkü uluslar arası anlaşma sayılıyor. Acaba orada ne olacak, bilmiyoruz. Genel Kurul’a inebilse, azınlıktaki hükümet üyelerinin ve de üç müstefi vekilin oylarıyla geçebilir. Ama komitede biraz zor… CTP ve HP ‘yok’ derse, TC-KKTC protokolü geçmez, geçemez. Velev ki onların da onay vereceği hale getirilsin…

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Taslaklarda içerik bakımından birbirinden farklı unsurlar olsa da, bu tür metinlerin detayından önce ‘lafzı’na, yani amaçlarına bakmak gerek…

İçerisinde KKTC sporuna, eğitimine, kültürüne, gençliğine katkı sağlayacak bazı güzel maddeler ve yeni fırsatlar içeriyor olabilir.

Ama büyük resme bakıldığı vakit şunu söylemek mümkün:

Türkiye’yi yönetenler KKTC’de gençliği kontrol altına almak istiyor!

Sporuyla…

Eğitimiyle…

Kültürüyle…

Eğlencesi, hobisiyle…

“Bu çocukları bana bırakın” diyor özetle Ankara’yı yönetenler, “Onları ben eğiteceğim.”

Kimi cazip imkanlar sağlamak suretiyle gençlere belli başlı bir anlayışı, bir kültürü, bir inancı, bir yaşam biçimini tanıtacaklar.

Çanakkale’de geçmiş yıllarda yapılan kamplarda verilen kursları, orada yapılanları hatırlamakta fayda var. Sadece bu yıl için 3 bin KKTC’li gencin oraya gitmesi için planlama yapılmış bile… Ayrıca 40 da KKTC’li ‘abi’ ve ‘abla’ eğitilecek, bu işleri yerelleştirmek için…

Başka bir aktivite çerçevesinde Osmanlı kültürünü buralarda yayabilmek için ‘Anadolu el işleri’ kursları verilecek Türkiye’ye götürülecek çocuklara…

Sporcular için de ‘bir parmak bal’ diye yazılan ama spor camiasından sert tepki gören ‘KKTC şampiyon takımları BAL Ligi’nde oynasın’ şeklindeki madde hangi niyetle yazılmış olabilir ki, tam da ‘eşit egemenlik-ayrı devlet’ talep ederken başımızdakiler?

Sokaklara dökülmüştü gençler, yurtseverler ‘Koordinasyon Ofisi’ne hayır’ diyerek…

Geri geldi Ofis talebi, daha koordineli hem de…

‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ projesi devam ediyor işte…

‘Koordinasyonlu entegrasyon’ işleri…