“Şişe, çakmak, parfüm gibi yangın riski taşıyan maddeleri güneşte bırakmayın”

Polis, kolay yanabilecek maddelerin güneş altında bırakılmaması konusunda vatandaşları uyararak küçük bir ihmalin büyük bir yangına sebep olabileceğine işaret etti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada; cam ve içi su dolu pet şişelerin, çakmak, parfüm, sprey veya taşınabilir şarj cihazlarının; doğaya, ormanlık alanlara, araç torpidosu ya da koltuğuna, doğrudan güneş ışığı alacak şekilde bırakılmaması ve yol kenarlarına atılmaması istendi.

Açıklamada ayrıca, olası bir yangın durumunda derhal "199" Yangın İhbar Hattı'nın aranması gerektiği hatırlatıldı.