“Biz popülizm yapmadık; yıktığınızı inşa ettik”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Başbakan Ünal Üstel’in Lefkoşa’da UBP döneminden sonra “taş üstüne taş konmadığı” yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Harmancı, Üstel’in açıklamasının ardından geçmiş döneme ilişkin belediyenin yaşadığı sorunları hatırlatarak, kendi yönetimlerinin bu tabloyu değiştirdiğini söyledi.

Harmancı, “Halbuki taş üstüne taş bırakmadıkları bir şehir bıraktılar” dedi, geçmiş dönemde belediye emekçilerinin aylarca maaşlarını alamadığını ve esnafın belediyeden olan alacakları nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade etti.

“Emekçiler aylarca paralarını alamadı, ortalık yangın yeriydi” diyen Harmancı, her gün yüzlerce esnafın belediyeye verdikleri hizmetlerin karşılığını almak için kapıları aşındırdığını söyledi.

Harmancı, geçmiş dönemde yapılan belediye binasına da değinerek, “‘Belediye binası yaptık’ diye övündükleri eserin karşılığında 14 taşımacılık izni sattılar; şehri taşımacılıktan kopardılar” ifadelerini kullandı.

“Şehrin 20 yılını çaldılar”

Geçmiş dönemde yapılan istihdamları da eleştiren Harmancı, “O kadar çok kurultay istihdamı yaptılar, o kadar çok memur yarattılar ki bir şehrin geleceğinin 20 yılını çaldılar ve bu şehri terk ettiler” dedi.

Harmancı, önceki dönemde belediyenin bankalara olan borcunun da bütçenin yüzde 80’ine denk geldiğini belirterek, “Biz bunlarla insanları sürekli yormadığımız için zannetmesinler ki bunlar unutuldu ve gitti” ifadelerini kullandı.

“Biz bu şehri, tek tek yıkıp viran ettikleri taşlardan yeniden ördük” diyen Harmancı, kendi dönemlerinde gerçekleştirilen yatırımları sıraladı.

“O bataktan çıkamayacağını sandığınız belediye…”

Harmancı, kanalizasyon ve altyapı yatırımlarına dikkat çekerek, “Gelmiş geçmiş tüm dönemlerden fazla kanalizasyon yatırımı yaptık. Her yağmurda kapanan ana caddeleri olan bu şehirde altyapı yaptık” dedi.

Kadın sığınma evinin de belediye tarafından yapıldığını belirten Harmancı, sosyal destek çalışmalarına ilişkin ise “Sosyal mahrumiyet yarattınız; biz paylaşım mutfağıyla sahip çıktık” ifadelerini kullandı.

Kendi yönetimlerine yönelik geçmişte yapılan eleştirilere de yanıt veren Harmancı, “‘Partisi hiç hükümette olmayan bir yönetim bu bataktan çıkamaz’ dediniz; hiç düşünemediniz” dedi.

Harmancı, LTB’nin bugün öz kaynaklarıyla hem asli belediye hizmetlerini sürdürdüğünü hem de Kanlıdere ve Tiyatro Kültür Merkezi gibi projeleri hayata geçirdiğini belirterek, “O bataktan çıkamayacağını sandığınız belediye bugün öz kaynaklarıyla hem belediyenin asli görevlerini yapıyor hem de hayal denilen Kanlıdere ve Tiyatro Kültür Merkezi’ni inşa ediyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Üstel’e yönelik mesajını sürdüren Harmancı, “Biz popülizm yapmadık; yıktığınızı inşa ettik. Şimdi parlatmaya başlıyoruz. Gölgeniz düşmesin yeter…” dedi.