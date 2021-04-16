Şimdi de 'yargıya müdahale' tartışması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kurslarıyla ilgili verdiği kararı ‘din ve inanç özgürlüğüne vurulan yargı darbesi’ olarak değerlendirdi, kabul edilemeyeceğini ifade etti. Karara tepki gösterme çağrısı da yapan Altun, “Hangi amaca hizmet ettiği akıllarda ciddi şüpheler uyandıran bu karara tepki göstermek demokrasiye saygı duyan herkesin görevidir” dedi.

Resmi twitter adresinden açıklama yapan Altun, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararı ‘ideolojik ve dogmatik aklın ürünü’ olarak da yorumlayarak, “Laikliği bu denli sığ ve yanlış şekilde yorumlamak temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır” şeklinde konuştu