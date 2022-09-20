'Silahları' yok ediyor muyuz?

Siz ne kadar riyakârsınız öyle!

TC Dışişleri.

KKTC Dışişleri.

KKTC CB.

MB.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldıralı iki sene oldu.

Şimdi bağırıyorsunuz

Ama samimi değilsiniz.

Hiç değilsiniz.



***

Amerika, Kıbrıs'a silah satmasın pek tabii…

Hiçbir ülkeye satmasın.

Kıbrıs'a hiç ama hiç satmasın!

"ABD’nin, GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırması talihsizlik ve bölgeye yönelik öngörüsüzlüktür."

"Bölge barışına zarar verecektir."

"Silahlanma ve gerginlik yaratıcı faaliyetleri daha da yoğunlaştıracaktır."



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Kıbrıs'ta silah istemiyorsunuz öyle mi?

Yalan!

Siz “ABD, Kıbrıslı Rumlara silah satmasın” diyorsunuz, hepsi o!

Size satabilir!

Silah ambargosunun kalkması sizi rahatsız ediyor ama asker etmiyor.

O asker silah değil de uçurtma mı taşıyor elinde?

Cephanelikler yerli yerinde dururken, büyük bir riyakârlıkla, "silah ambargosu" üzerinden propaganda yapıyorsunuz.

Siz “bayram”ı tankla, topla, savaş uçağıyla kutluyorsunuz!



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ABD, Kıbrıs'a silah satmasın.

Asker de olmasın Kıbrıs'ta askerlik de!

Barikat da olmasın!

Böylece "silah" olmasın!



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"Silahsız" bir ada için var mısınız?

Yoksanız eğer...

İkiyüzlüsünüz...

Yalancı...



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Ne kadar top, tüfek, tank, silah, mühimmat varsa, hepsi defolsun gitsin bu adadan...

Tek bir silah kalmasın, tek bir asker...

Siz "düşman"a silah satılmasına karşınız!

Düşmanlığa değil...