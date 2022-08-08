"KKTC Cumhurbaşkanı" olarak takdim edilen Ersin Tatar, Anadolu Ajansı'nda şu ifadeleri kullanıyor.

"Rumların yaptığı Güven Artırıcı Önlemler, Rum tarafının egemenliğini KKTC’ye yaymayı ve nihai çözüm olarak federal çözüm kisvesi altında bir Rum cumhuriyetine dönüşen sözde Kıbrıs Cumhuriyeti bünyesine Kıbrıs Türk halkını yamalamayı amaçlamaktadır."

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Türkiye’yle işbirliği yapıyor demek ki!

Çünkü daha birkaç hafta evvel Türkiyeli ve Kıbrıs Cumhuriyetli sporcular aynı kürsüyü paylaştı, yan yana!

Ay yıldızlı bayrakla sarı Kıbrıslı bayraklar birlikte çekildi göndere…

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Peki, Tatar nerede?

Konya’da seyirci.

SE

YİR

Cİ!



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Deniz otobüsüyle Hatay’a gidiyor Tatar!

846 turist taşıyan görkemli cruise ise Kuşadası’ndan Limasol’a hareket ediyor…

Fark bu!

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Kıbrıslı Rum lider Avrupa'nın tüm başkanlarıyla görüşürken, Osmangazi Belediye Başkanı'nı kabul

ediyor “seyirci” başkan!

Tribünlerde oturuyor.

Tribünlere oynuyor.

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Egemenliğini kuzeye yayacakmış da bıdı bıdı…

Kıbrıslı Rumlar bile umudunu kesti kuzeyden...

Nasılsa mülkleri mülk…

Öylece bir yere not edilmiş duruyor, uluslararası hukuk önünde...

Birleşmiş Milletler kararları da bir yere gitmiyor.

Adanın öksüz yarısı giderek "acınası" bir yer oluyor ve dünya görüyor yaşadığımız köhneliği...

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Maraş ve Ercan, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararları uyarınca Birleşmiş Milletler idaresine devredilsin ve böylece Ercan dünyanın tüm havayolu şirketlerine açılsın istiyorlar.

Dünya ayağımıza gelecek ya…

Tatar, "yok" diyor, "biz bunu istemeyiz, geliniz size Anadolu suyu verelim."

Mağusa Limanı’na doğrudan ticaret için Avrupa Birliği protokolü öneriliyor.

Tatar, "yok" diyor, "geliniz mayınları temizleyelim..."

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Parçalanıyor bir ülke...

İşsizlik, yokluk, yoksulluk büyüyor, maskeli balosu sürerken...

Beyefendi seyirci!

SE

YİR

Cİ!

Gençlik kaçıyor parçalanmış ülkesinden!