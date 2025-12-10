Sel mağdurlarına gönüllü destek: “Evleri ücretsiz temizlemeye hazırız”

Lefkoşa–Gönyeli–Yenikent hattında iki gündür yaşanan su baskınlarının ardından çok sayıda evde ciddi tahribat oluşurken, bölgede duyarlı bir adım da temizlik şirketi sahibi Funda Göler’den geldi. Göler, selden etkilenen yurttaşların evlerini ücretsiz şekilde temizleyip yeniden yaşanabilir hale getirmek için ekibiyle birlikte gönüllü olarak çalışmaya hazır olduklarını açıkladı.

Funda Göler yaptığı duyuruda, “2 gündür yaşanan su baskınları nedeniyle Lefkoşa-Gönyeli-Yenikent bölgelerinde evlerini su basmış, tahribat görmüş ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın evlerinin temizlenip tekrar yaşanır hale getirilmesinde yağışlar sonrası ekibim ile birlikte (ücretsiz) gönüllü olarak çalışmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Sel mağdurlarına destek olmak isteyenlerin kendisine 0533 880 62 39 veya 0548 826 62 39 numaralarından ulaşabileceği belirtildi.