Saygınlık tarihi!

Saygısızlık bu!

Cüret!

En önemlisi de tepeden bakma hali var ortada, tam bir “sahip” tavrı!

***

Bir başka ülkenin temsilcisi, “Tarih eğitiminde boşluk var” deme hakkını, yetkisini, cesaretini kendinde buluyorsa eğer, bağımsızlıktan ya da egemenlikten, iradeden ya da demokrasiden söz edemezsiniz.

Siyasi nezaket nerede kalmış!

Çok incitici bir tavır bu…

Çok yaralayıcı…

Diş gösteren, ayar çeken, dayatan bir nobranlıkla yüz yüzeyiz ne acı…

Üstelik hedef de gösteriyor!

2000’li yıllardan sonra tarih eğitiminde boşluk yaratıldı diyor.

“Gençler milli değerlerden uzaklaştı.”

Öyle mi?

Sanırım yanılıyorsunuz sayın Büyükelçi.

Çünkü 2000’li yıllarda meydanlara yürüyen insanlar, hem de onbinlerce, tarih eğitimini epeyce “milli” almışlardı.

Vehbi Zeki hocayı okumuş, çocuk yürekleri ile toplu mezarları gezdirilmiş, Osmanlı tarihini ezberlemişti her biri…

Mazi kuşatılmıştı da…

Gelecek yoktu gelecek!

Dünyada tutunacak bir dal arıyor bu ülkenin insanı, kan içinde uyutan milli masallar yerine…

***

Yeni nesiller “manevi ve milli” değil sayenizde öz değerlerinden uzaklaştırılmak isteniyorlar.

Kimliklerinden, kültürlerinden, iradelerinden!

Tutunuyorlar yine de!

Kıbrıs yurdunu bölme hırsınız, nefret diliniz, düşmanlaştırma kültürünüz puslandırıyor zamanı…

Nüfus yığarak, köy kasaba adlarını değiştirerek, kıyıları talan ederek, insanları ayrıştırarak, seçimlere karışarak tarih yazılmıyor.

Siz önce bu nesillerin “kendi ülkelerini yönetme” iradelerine hürmet ediniz!

Bu nesil, bir Büyükelçi’nin Beyaz Ev’de yaptığı toplantılarla “seçime küs vekilleri barıştırma” girişimlerine şahitlik etti; dikenli Maraş’ta, hazır ol vaziyette, “talimatlarınızı bekliyoruz” diyen halleriyle yüzleşti.

Tam bir siyasi zorbalığa dönüşen baskılarınızı gördü bu yeni nesil… Oy hakkının anlamsızlaştığını, yönetenlerin kuklalaştığını, yurtlarının vilayetleştiğini soludu…

Aptal değil bu nesil…

Sizi de tanıdı niyetinizi de…

İllaki tavsiye yapacaksanız, kendi ülkenize “özgürlük” dileyiniz sayın Büyükelçi!

Daha demokratik bir Türkiye için mücadele ediniz ve koskoca boşluğu kendi coğrafyanızda arayınız önce…

Kıbrıs başka bir ülke ve bunu ne siz, ne sizi atayanlar, ne sizin atadıklarınız anlıyor nedense…

Başka bir ülke…

Size ait değil, siz buraya ait değilsiniz.

Ve yeni nesiller, milli kimlik değil gelecek umudu istiyor önce…