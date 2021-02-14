Geçen hafta başında Türkiye medyasında bir haber: “Kıbrıs’ta Rum yönetimi, Türkçe sokak isimlerini siliyor….”. Neymiş ? Baf’tan, Leymosun’dan sonra şimdi de Larnaka’da , bilmem kaç yüz yıllık Türkçe sokak isimleri siliniyor ve değiştiriliyormuş …

Türkiye halkı, 1974’deki savaştan sonra Kuzey’deki kaç köyün, kaç mahallenin, kaç sokağın kaç yüz yıllık isminin Türkler tarafından değiştirildiğini biliyor mu acaba ?

Türkiye halkı, 1974 Savaşı’ndan sonra, Kuzey Kıbrıs’ın her karışında , yoğun bir de ‘İsim Değiştirme Herakatı’ gerçekleştirildiğinden haberi var mı acaba ?

Türkiye halkının, daha birkaç ay önce, “Maraşı açacağız…Las Vegas yapacağız….” diyenlerin, törenler düzenleyenlerin, Maraş’ın açılan (!) sahil caddesinin ismini de değiştirdiklerinden haberi var mı acaba ?

Yani…. Sen, istediğin zaman istediğin gibi, köylerin, kentlerin, sokakların isimlerini değiştirecerksin de, ‘O’ değiştirdiğinde tepkilik ‘olay’ mı oluyor ?

Sana ne ? (!!!)

Hele çözüm politikan ‘İki Ayrı Devlet’ veya ‘Bağımsız Cumhuriyet’, veya ‘Taksim ve İlhak’ ise, Güney’de sokak-cadde isimlerinin değiştirilmesinden sana ne ?

Sokağa Çıkma Yasağı (!)

Geçtiğimiz hafta başında, eczaneye gitmem gerektiği için, bir-iki kez sokağa çıktım. Gideceğim Eczane evimdem çok uzakta değildi. Ana caddeden gitmek yerine arka sokaklardan dolanarak gitmeyi tercih ettim. Ama o ne ????... Yollar, sokaklarda insanlar bir yana arabalar da var, motorsikletliler de. Hem de önemsenecek sayıda. Eczane’nin bulunduğu ana caddeye geldiğimde bir o kadar daha şaşırdım. “Bu nasıl sokağa çıkma yasağı ?” dedim kendi kendime…

İlaçlarımı aldıktan sonra merağımı yenmek için bir Süpermarket’in önüne gittim. Arabaya park yeri bile yoktu. İçerisi ise insan doluydu. “Ben galiba yanlış anladım…” diyerek evime doğru sürdüm arabamı. Geldim, oturdum, ilgili ‘Sokağa Çıkma Yasağı’ haberi iki kere daha okudum. Ve sonunda anladım… KKTC usülü bir Sokağa Çıkma Yasağı imiş bizimki.

Sokak Ağzı

“Haberiniz ola. 2023’de AY’a çıkıyoruz. Artık bu dünyadaki işimizi tamamladık, vatanımızı mamur ettik. Şimdi sıra geldi Ay’da.”

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“Ünlü Türk Atasözlerinden biri. Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz. Pilli’yi yemek isteyenler olduğundan hep söz ediliyordu. Gitti haberi şimdilik yalanlandı. Önümüzdeki günlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz.”

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“Bir tarafta sokağa çıkma yasağı obür tarafta, trafiktekiler için sis uyarısı. Haydaaaaaaa. Herhalde uyarı sokağa çıkma yasaksızları içindi.”

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“Rus mahkum hapisten kaçmayı başardı. Nasıl ? Yardım almadan nasıl kaçtı ? Açıklanmalı.”

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“Her taraf battığından şikayet ediyor para yardımı istiyor. Bence en iyisi para basalım, adını da KKTC Lirası koyalım ihtiyaçlılara dağıtalım. Nasıl fikir ama ???”

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“Misafirimiz Sayın Oktay, KKTC’de siyasi istikrara ihtiyaç var demiş. Çok doğru. Bence bir genel seçim daha yapın ama bu sefer tek parti üzerine oynayın ki koalisyon mualisyon olmasın sonunda.”

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“Cumhurbaşkanımı Ersen Tatar, Sayın Oktay’ı kabul etmiş. Sayın Tatar, Sayın Oktay’ı mı kabul etmiş ? Yoksa Sayın Oktay, Sayın Tatar’ı mı ?”

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“Sn.Cumhurbaşkanımız gene Maraş’tan söz etti. Ben da marazımdan ölüyordum acaba bizim Las Vegas hayallerimiz bir köşeye mi itildi diye.”

Anlayana

“Bir politikacının amacı sürekli iktidar olmaktır. Bu çaba ona çoğu zaman sorun çözme görevini unutturur.” (Jean Monnet)