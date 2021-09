SAĞLIK BAKANLIĞI AŞIDA NEYİ GİZLİYOR?

Aşı konusunda tuhaf bir durum var. Sokağın nabzı ile Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlar birbirine uymuyor.

Bakan Üstel bir süre önce ‘aşılanma oranı’nı yüzde 52 olarak açıklamış, ‘aşı çok ama müşteri yok’ gibi bir de tuhaf cümle kurmuştu.

Her zamanki gibi ‘kabahatin yurttaşta’ olduğunu getiriyordu. Kendileri her şeyi yapıyor ama ‘laf anlamayan vatandaşlar’ gidip aşılarını yaptırmıyordu.

Oysa etrafta öyle bir durum yok.

‘Aşı karşıtı’ olan kesim oldukça az. Etrafınıza bakın lütfen...

İşyerinizde, mahallenizde, ailenizde, sendikanızda, derneğinizde kaç kişi aşılanmamış?

Ben baktım. Bakıyorum. Soruyorum.

Aşılanmayan oranı o kadar az ki!..

Mesela KTÖS yetkililerine sordum. Bin 600 üyeleri var. 20-25 kişi aşı yaptırmamış sadece...

Büyükçe bir işyerinin sahibiyle konuştum. 50-60 kişiden sadece 1 kişi aşılanmamış.

Her yerde bu durum böyle...

Oysa Bakan Üstel’e göre toplumun yüzde 48’i henüz aşılanmadı!



* * *



Nereden buldu bu rakamı Üstel acaba?

Bu sorunun cevabını bakanlıktan da istedim ama oralarda bilgi ‘erişilmez’ vaziyette...

Bu yüzden aleni soruyorum.

Aslında hesap basit: KKTC nüfusu 380 bin civarı kabul ediliyor. Sağlık Bakanlığı ‘aşı bilgi’ verilerine göre yaklaşık 414 bin doz aşı yapılmış bugüne dek...

211 bin civarı tek doz aşı yaptıran varmış. 203 bine yakın da çift doz...

Üstel’in ‘yüzde 48’den söz ettiği günden bugüne bu rakamlar biraz artığı için oran da kısmen yükseldi ama yapılan şu belli ki: Çift aşılıların sayısı nüfusa bölünüyor ve ‘tam aşılanmış kişi oranı’ bulunuyor.

Oysa bu ‘formül’de ciddi birkaç sorun var.

1. KKTC Sağlık Bakanlığı’nın ‘aşı bilgi sistemi’nde hala ‘3’üncü doz aşı’ yaptıranların sayısı yok.

2. Formülde 0-12 yaş arası çocuklar da hesaplanıyor. Oysa bu kesime dünyada da bizde de henüz aşı yapılmıyor.

3. 12-18 yaş grubu için aşılama kararı yeni verildi. Bu kesimi de ‘genel nüfus’ istatistiğine dahil etmek yanıltıcı sonuç verebilir.

4. Johnson aşısı ‘tek doz’ uygulanıyor ama ‘tam doz’ listesi diye bir istatistik olmadığı için bu aşıyı yaptıranların hangi istatistiğe dahil olduğunu bilemiyoruz.

5. Güney Kıbrıs’ta aşılanan insanlar var ve KKTC makamları bu kişileri henüz sisteme dahil etmedi. Ha keza, Türkiye ve diğer ülkelerde aşılanan kişiler de bu listeye dahil mi, değil mi bilmiyoruz.



* * *

Sorular bu kadarla bitmiyor.

Mesela ‘KKTC’nin gerçek nüfusu’ zaten net değil.

‘De facto’, yani yurttaşı-yabancısı, askeri-çalışanı ve diğer kesimleriyle ‘Kuzey Kıbrıs’ta kaç insan yaşıyor’ sorusunun cevabını bilmeden, hangi hesabı yapsanız doğru sonuç çıkmayacak.

Bakanın açıklamalarında veya bakanlığın istatistiklerinde mesela ‘yabancı öğrencilerin sayısı kaçtır ve bunların ne kadarı aşılandı’ gibi veriler paylaşılmıyor.

O zaman da bütün rakamlar havada kalıyor.

Lakin Bakan ‘Aşılanma oranı yüzde 48’lerde kaldı’ gibi bir kara tablodan söz edebiliyor. Yani ‘her iki kişiden biri aşılanmamış’ diyor. Oysa böyle bir gerçeklik yok ki etrafta!..

Belki de ‘gerekli aşılanma oranı’na yaklaşılmıştır hatta... Bakın, Danimarka 0-12 yaş arası hariç yüzde 80’e ulaştı ve bütün tedbirleri kaldırdı.

Peki ama bizde bilimsel bakımdan hiçbir geçerliliği ve de mantıken hiçbir inandırıcılığı olmayan bu açıklamaların nedeni nedir?

Bilgisizlik mi?

Kayıt tutamamak mı?

Artan pozitif vakalar ve de ölümlerin sorumluluğundan kurtulma çabası mı?

Kamuoyunu korkutmak mı?

Birilerine rant sağlamak mı?

Yoksa ne?

Şu aşı meselesinde ‘bit yeniği’ var...

Hem de bir değil!..