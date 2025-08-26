Bunların milliyetçiliği de eksik!

“Sahte” demeyelim; “sözde” de demeyelim; gelin “eksik” diyelim!

Evet evet, “Eksik Devlet” bence en uygunu!

KKTC, en önemli unsuru eksik olan bir “devlet”tir!

Eksik olan nedir?

Mesela “tanınma”!

Kimse tanımıyor!

Ama eksik devletimizin ne yazık ki bir çok açıdan eksik hükümetini ve cumhurbaşkanını da destekleyen “aşırı milliyetçi” bir kesim var ki; tamamının “milliyetçiliği “ de eksik!

Nasıl mı?

Anlatalım!

KKTC’de “Türk milliyetçisi” önemli bir kesim, milliyetçiliği sadece “üç konuda” uyguluyor!

Birincisi, “federasyon ya da federal çözüm karşıtı olmak…”

İkincisi, “Rum’ların aynı kafadaki faşistlerinin ya da aşırı Elen milliyetçilerinin her söylemine tepki vermek…”

Mesela “APOEL futbol takımının taraftarlarının sloganlarını eleştirmek…”

Ve üçüncüsü ki bu en “eksik bilgi” içeren maddedir; “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeyiz” diyerek; bu garantinin yasal kısmını göz ardı etmek!

Türkiye’yi, KKTC’nin garantisi olarak kabul etmek!

Bu çok ciddi bir bilgi eksikliğidir!

Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmezliğinin ve sürekliliğinin garantörüdür!

Nokta!

Mesela KKTC’de örneğin Ersin Tatar dahil bir çok “Türk milliyetçisi”, bir taraftan eşit – egemen ayrı devlet talep eder; öteki taraftan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dibine kadar her vatandaşlık hakkından ama en çok da pasaport ve kimliğinden faydalanır!

Türkiye’ye yağ çekmek, Türkiye’den gelen her seviyedeki siyasetçi, bürokrat hatta dilbandilere yalakalık etmek; Türk milliyetçiliğinin en belirgin göstergesi olarak kabul edilir!

KKTC’de rüşvetsiz iş dönmez!

Bu konuda tek bir milliyetçiden tek bir eleştiri işitemezsiniz!

KKTC’de her resmi ihalenin artık neredeyse yasal hale gelecek bir komisyon miktarı vardır; tek bir milliyetçi buna itiraz etmez!

Çocuklarımıza yaşam hakkı ve şansı kalmamıştır; yine milliyetçilerden “tık” yok!

Ülkede üretim neredeyse bitirilmiştir; toplumsal değerlerimiz olan narenciye başta olmak üzere patateste, meyve – sebzede tükeniyoruz; milliyetçilerin umurunda bile değildir!

Ne yapar milliyetçiler?

Federal çözüm mü istiyorsunuz; sizi hedef gösterir!

Ne yapar milliyetçiler?

Mesela insanlar rahat etsin diye sınırlarda geçiş kapısı bile açamaz; Türkiye’den talimat gelmezse, bu konuda “tıs”tır!

Suçu karşıya atmakta da ustadır!

Ne yapar milliyetçiler?

Tabanca ruhsatı dağıtır!

Ama o kadar akıldan kıttırlar ki, “güvenliğinden vazgeçmeyiz” dedikleri Türk Ordusu’nu yerin dibine batıracak bir şekilde; “… Kendini koruma ihtiyacı hisseden vatandaşlara tabii ki vereceğiz” der!

Ne yapar milliyetçiler?

Tanesi 125 bin Sterline satılabilen T izni dağıtır!

Ama aynı izinleri, mesela ihtiyaç varsa, devlet adına ihtiyaçlı taksiciye satmayı hiç düşünmez!

Bu mudur milliyetçilik?

Ve aynı milliyetçiler ne yapar?

Maliyeyi çökertir!

Her ay o koltuklarda kalabilmek adına maaş ödemek zorunda olduklarından dolayı, borçlanırlar!

Ve doğmamış bebekler bile borçludur bu memlekette!

Tek bir milliyetçiden bu konuda laf çıkmaz!

KKTC eksik bir devlettir!

Ve bu eksik devleti “tam” kabul etmeyi milliyetçilik sayanlar nedeniyle bu devlet aynı zamanda bataktır da!



Türk malı kazık ve dans eden hükümetimiz!

Türk malı…

Made in Türkiye!

Eskiden made in Turkey’di!

Turkey hindi ile karıştırılıyordu o yüzden Tayyip Erdoğan “Türkiye” olmasını istedi!

Oldu!

Nedir Türk malı olan?

Bir çeşit kedi maması!

Marka vermeyeyim!

Aynı marka, Made in Türkiye kedi maması, Yunanistan üzerinden Güney Kıbrıs’a da gidiyor!

Ve oradaki marketlerde, pet shoplarda satılıyor!

1.4 kilogramlı kuru mamanın Güney’deki fiyatı 6,75 Euro…

Dünkü kurdan ediyor yaklaşık 320 TL!

Ve aynı paket yani 1.4 kilogramlık aynı marka Türk malu ked mamasının KKTC fiyatı 650 TL – bilemediniz 644 TL!

Gümrük masrafıydı, fonlardı, gavolzdu, zırtapozdu!

Geçiniz!

Bunun argodaki tek adı var “Kazıklanmak!”…

Egemen ve eşit kazıklanmak!

Bizim hükümet mi?

Bizim hükümet T izni dağıtıyor, Z izni dağıtıyor, vinç vergisi affediyor falan…

Haaa bir de asla geri ödeyemeyeceğimiz borç biriktiriyor!

Aman unutmadan yazalım; bizim hükümet ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte, Kıbrıs sorunu çözülmesin diye her türlü dansı yapıyor!

İsrail’in katil uçakları geçtiğimiz Pazartesi günü Gazze’deki aynı hastaneye iki kez saldırı düzenledi... Onlarca ölü... Bu ölüler arasında, dört de gazeteci var... Ve bu dört gazeteciden biri, özgür ve doğru habercilik dışında derdi olmayan Independent Arabia muhabiri Maryam Abu Daqqa... İngiliz gazetesi Independent’in, Türkçe olduğu gibi Arapça da yayınlanan haber sitesi var... Ne acıdır ki son iki yılda İsrail saldırılarında yaşamını yitiren neredeyse 65 bin Filistinliye ve tabii ki 150’yi aşan gazeteciye Allah’tan rahmet dilemenin ötesine geçemiyoruz... Laf ötesi hiç bir şey yok... İngiliz Independent de dün ön sayfasını meslektaşımız Maryam Abu Daqqa’ya ayırdı ama uluslararası toplum, tıpkı gazete gibi, sadece kınıyor... Kınamaktan başka bir şey yapamıyor!