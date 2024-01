“Sadece 2 kadının sesini duydum, onları da enkazdan çıkarttım”

Grand İsias Otel’le ilgili duruşma, üçüncü gününde Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkındaki davanın bir diğer tanığı, resepsiyon sorumlusu Zeynal Can dinlendi.

6 Şubat akşamı otelde çalışan Can, geceyi şöyle anlattı: “Ses duyduk ve deprem olduğunu anladım. Hemen dışarı çıktık. Doğu tarafına koştum arkadaş batı tarafına koştu. Hava bir an aydınlandı.” Otelin yola doğru devrildiğini anlatan Can, “Enkazdan 2 kadın sesi duydum, onları da ben çıkarttım” dedi, başka ses duymadığını belirtti.