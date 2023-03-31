Emekli mücahit - asker...

Yatırımcı, iş insanı...

Elektronik – bilgisayar işi yaptı, oto yıkama işi kurdu, kafe restoran açtı...

Ve batırdılar...

“Kendi kabahati” de diyebilirsiniz...

Ama ülkesini çok sevdi, hep sevdi...

Yaşam hakkı tanımadılar...

“Göç” kararı aldı...

-*-*-

Tatar bir kahramandır, O bir gazi, o bir mücahit!

Aynen!

Yaşasın Erdoğan, yaşasın Fuat Oktay!

Hatta kim bilir, “Yaşasın şeriat!” dedirtecekler bir kaç ay sonra!

-*-*-

Ünal abi daha kahramandır!

Hele Tahsin abi!

Ve Rumlar da bizi kesecek!

Görmediniz mi Londra’da roketatarla Tatar’a saldırdılar!

Bazı gazeteler, bazılarımız öyle anlatıyor olayı ki; defalarca izledim videoyu, beş, bilemediniz yedi salak ve faşist kişi bağırıyor, çağırıyor ve ellerinde bayraklarla sağa sola gidip geliyor...

-*-*-

Uykudan uyandınız ve o an bazı gazetelerde bu haberi okudunuz, basit bir protestonun, “roketatarlı saldırı” seviyesine nasıl çekildiğinin örneğini karşınızda bulursunuz!

RokeTatar!

-*-*-

Neyse!

KKTC bir devlet mi?

Biliyor musunuz?

Herkesi kaçırıyorsunuz!

Kıbrıslı Türk gençleri değil sadece!

Eli – ayağı tutan ve doğru dürüst bir yaşam kuramayan, şans bulamayan, ganimetçilerden ve gronkçulardan da usanan herkesi...

-*-*-

Kaçıramadıklarınız ya emekli maaşıyla idare ediyor ki onlar öldüğü zaman o film de bitecek; ya da bir çoğumuz, ceplerindeki “Kıbrıs Cumhuriyeti” ya da “British” pasaportlara güveniyor...

-*-*-

55 yaşındayım...

Her gece, cebimdeki o iki pasaporta dua ediyorum...

Çünkü “devlet” dediğiniz KKTC, “yok” hükmündedir!

“Devlet” dediğiniz KKTC, sadece bazı hırsızlar için iyi bir “rant” kapısıdır...

O’na vergiyi bağışlayacaksınız, büyük otellerin bazılarının elektrik borcunu sileceksiniz, ötekine elektriği hibe edeceksiniz, gerekirse herkes .ötünü de teslim edecek!

Neden?

RokeTatar!

Görmediniz mi?

Çözüm mözüm olmaz!

Ersin başkanımıza nasıl saldırdıklarını izlemediniz mi?

RokeTatar!

-*-*-

Bu film bitti!

Grivas denedi, başaramadı!

Akritas Planı yaptılar, olmadı!

Darbe gerçekleştirdiler, Samson da EOKA B de beceremedi!

Makarios hedefe ulaşamadı!

-*-*-

Şimdi?

Evet şimdi; RokeTatar!

Rum faşizminin çok uğraşıp da başaramadığını; Ersinler, Üsteller, Erdoğanlar, Fuatlar, Oktaylar, dinci yobazlar ve işbirlikçi ganimetçi hırsızlar başardı!

-*-*-

Ne acıdır ki Bay Kemal’lerin de zerre farkı olmadığı açık!

Umut çok az!

Hatta kalmadı!

‘İsmi lazım değil’ bir ülkede siyasetle alakalı

bilinmesi gereken bazı kelimeler ve anlamları!

Şaklaban?

Şakalar yaparak herkesi güldüren, şen, şakacı kimse.

Dalkavuk...

-*-*-

Yalaka?

Söz götürüp getiren, söz taşıyarak arabozan, dedikoducu, boşboğaz, sırnaşık, ikiyüzlü, dalkavuk, arsız, onursuz kimse...

-*-*-

Papağan?

Papağangillerden, çeşitli büyüklükte, tüyleri genellikle yeşili bol olmak üzere çok karışık renkli, birbirine çok yakın, çok benzeyen, eğitilebilen ve konuşmaya alıştırılabilen kuşlara verilen ortak ad.

Bir de mecaz anlamı var; duyduklarını düşünmeden olduğu gibi yineleyen kimse…

-*-*-

Rüşvet?

Bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması amacıyla kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlaması...

-*-*-

İşgal?

Çok anlamı var ama en uygunu veya en birinci anlamı şu: Bir yeri ele geçirme...

-*-*-

İflas?

İflasın ticari anlamının ötesinde, mecazi anlamı çok hoş; Yenilgiye uğrama!

-*-*-

Şebek?

Hayvan bilimi açısından, “... Genellikle Afrika'nın dağlık bölgelerinde sürüler hâlinde yaşayan, değişik renklerde olan, uzun veya kısa kuyruklu türleri bulunan maymun...”

Ama mecaz anlamı da var: Çirkin ve arsız kimse.

-*-*-

Egemen?

Bu çok önemli...

Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim: Egemen devlet.

Ve mecaz anlamı da şu: Sözünü geçiren, üstünlük kazanan…

-*-*-

Sahte?

Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece: Uydurma. Gerçek olmayan, yalancı...

-*-*-

Zavallı?

Acınacak kadar kötü durumda bulunan: Gücü bir şeye yetmeyen, âciz:

-*-*-

Muhtaç?

Bir şeye gereksinim duyan: Yoksul, fakir kimse: Bakmaya mecbur olduğu aile bireylerini veya kendisini geçindirmeye yetecek geliri, malı, kazancı bulunmayan.

-*-*-

Köle?

Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan kimse, kul, esir... Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse...

-*-*-

Yalan?

Doğru olmayan, gerçeğe uymayan, uydurma...

-*-*-

Bağımsız?

Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür...

-*-*-

Süs gulisi?

Ev içinde beslenen, küçük, tatlı, çok havlayan ama ısıramayan, çeşitli cins ve renkte küçük köpek yavrusu...

-*-*-

Bale gudalya bale gudalya?

Bener Hakkı Hakeri hocamıza göre, bu ifadenin anlamı şöyle:

“... Tüm çabalara karşın sonuç alınamayan işler veya durumlar için kullanılır.

Birisine defalarca bir şey söylendiği halde yanış yolda giderse, “okundurdum yazındırdım”la birlikte söylenir...

Yüksek öğrenim için Türkiye'ye gidip, üniversiteyi bitirdikten sonra köye dönen genç, aynı gün sofraya oturur... Sofraya kaşık getirilmesi unutulmuştur... Ve gencimiz "kaşık" diyeceğine Rumcasıyla "gudalya" ister... Babası huylanır... Ve babasının verdiği karşılık "okundurdum yazındırdım, bale gudalya bale gudalya" şeklindedir... Bu söz böylece belirtilen anlamda yayılıverir...

-*-*-

Maskaralık?

Şerefsizce, haysiyetsizce davranış, rezalet.

Kime sıkacaksınız ağalar?