Rialto’dan Şubat’ta içinizi ısıtacak konserler

Limasol’un başlıca kültür-sanat merkezlerinden Rialto Tiyatrosu’nda kış mevsiminin en soğuk günlerinin yaşandığı Şubat ayında da içinizi ısıtacak toplamda 7 farklı film gösterimi ve konserler sanatseverlerle buluşacak.



PROGRAM

3/2 CUMARTESİ 17:00 (50’)… Orchestra4All3 – Peter ve Kurt

Kıbrıs Senfoni Orkestrası, Aile Konserleri çerçevesinde Rus besteci Sergei Prokofiev'in macera dolu müzikal öyküsü Peter ve Kurt'u sunuyor. Orkestranın enstrümanları hikayeyi benzersiz bir müzikal tarzda "anlatıyor" ve kahramanları temsil ediyor. Maestro Francis Nectarios Guy orkestrayı yönetiyor ve aktör Petros Georkadjis de hikayeyi anlatıyor. Biletler:8 €



7/2 ÇARŞAMBA 20:30 (100’)…. Yiannis Spanos - I Will Remember You

Ünlü Yunan besteci Yiannis Spanos'a saygı duruşu niteliğindeki bu eserde, onun "klasik" parçalarından başlayarak New Wave repertuvarına, üç "Antoloji"den alıntılara ve popüler besteleri ve hitleriyle biten geniş bir repertuar seyircilerle buluşacak.

Şarkıcı: Penny Xenaki. Katılımcı: Elena Giannakou ve Christos Sialis. Piyano / orkestrasyon: Altı kişilik orkestrayla Konstantinos Zorpas. Düzenleyen: Michalis Pourgouridis. Biletler: 15€/10€



11/2 PAZAR 19:00 (105’)….Piyano Resital - Martinos Tirimos

Hem eleştirmenler hem de sanatçı arkadaşları tarafından günümüzün en seçkin müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen Martinos Tirimos, klasik repertuarın en büyük eserlerinden bazılarını sunacak: Beethoven'ın 7 Ländlerische Tänze WoO11 ve Do minör Op.111 Sonatı No.32. Schumann'ın Do majör Op.17'deki Fantezisi ve Liszt'in Macar Rapsodisi No.12. Biletler: 20 € / 15

15/2 Perşembe 20:30(80)“Dünyanın en uç noktalarına, dünyanın sonuna”-Michalis Christodoulides

Besteci Michalis Christodoulides'in “Dünyanın en uç noktalarına, dünyanın sonuna” başlıklı canlı konseri, Kıbrıs'ın Akritik şarkılarına ve masallarına adandı. Kıbrıs lehçesi, büyüleyici gölge kukla tiyatrosu aracılığıyla Akritai'nin tarihçelerine hayat veren eşsiz bir müzikal gösterinin merkezini oluşturuyor. Michalis Christodoulides yedi kişilik bir orkestrayı yönetiyor. Organizasyon: Emekçilerin İlerici Partisi (AKEL) Kültür Bölümü. Biletler: 15 € / 10



21/2 ÇARŞAMBA 20:30 (60’)… Kıbrıs Müziği Yeniden… Ziyaret Edildi

Quintus Ensemble ve ChamberFusion Yaylı Çalgılar Beşlisi'nin, Neoklis Neofytidis ve Vasos Argyrides orkestrasyonunda Kıbrıs geleneksel müziğinde müzikal bir yolculuk sunmayı amaçlayan farklı bir sonik diyalogu. Şarkı yorumlamaları: Tefkros Neocleous ve Anna Aristidou. Constantinos Terlikkas ise dijital arka planı yarattı. Biletler: 15 € / 10 €

24/2 CUMARTESİ 20:30 (120’)… Yiannis Kotsiras - Parathyro sto Apiro (Sonsuzluğa Açılan Pencere)

Popüler Yunan şarkıcı Yiannis Kotsiras ve olağanüstü enstrümantalistlerden ve müzisyen arkadaşlarından oluşan orkestrası, Kotsiras'ın eski hitlerini daha yeni çıkanlarla birleştiren bir repertuar sunacak. Topluluk ayrıca bu yıl piyasaya sürülecek yeni bir albüm olan “Parathyro sto Apiro” (A Window to Infinity) da seslendirecek. Biletler: 30 € / 25

27-28/2 SALI-ÇARŞAMBA 20:30 (95’)… Drama Uluslararası Kısa Film Festivali Yolda

Drama Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ödüllü Yunan kısa filmleri her yıl aralarında Limasol, Lefkoşa, Larnaka ve Baf şehirlerinin de bulunduğu onlarca destinasyona seyahat ediyor. Gösterimler, Kültür Bakanlığı Yardımcısı Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi Başkanlığı, Rialto Tiyatrosu ve DISFF tarafından, Lefkoşa Sinema Dostları Derneği, Baf Sanat ve Edebiyat Evi, Larnaka Sinema Topluluğu ve Limasol Sinema Külübü işbirliğiyle düzenleniyor. Kulüp. İngilizce altyazılı. Ücretsiz giriş (Önceden rezervasyon gereklidir)

İnternet üzerinden biletler www.rialto.com.cy adresinden alınabileceği gibi 77 77 77 45 nolu telefondan gişeden (Pazartesi-Cuma 10:00- 15:00) de alınabilir.